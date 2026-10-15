Poseta, koja nije bila unapred najavljena, privukla je pažnju političkih analitičara zbog nivoa protokola, prisustva Kadirovljevih sinova i mogućih političkih i ekonomskih interesa koji povezuju čečensko i azerbejdžansko rukovodstvo.

Susret je usledio u trenutku kada odnosi Rusije i Azerbejdžana prolaze kroz osetljiv period nakon tragedije putničkog aviona kompanije "Azerbaijan Airlines" iz decembra 2024. godine.

Avion je oštećen u blizini Groznog, a potom se srušio nedaleko od kazahstanskog grada Aktaua. U nesreći je poginulo 38 od ukupno 67 ljudi koji su se nalazili u letelici. Foto: Sergey Bobylev/Sputnik/Profimedia

Tokom sastanka sa Alijevom, Kadirov je izrazio saučešće zbog tragedije, nazvavši je zajedničkom tugom.

Poseta je izazvala interesovanje i zbog pitanja da li predstavlja korak ka jačanju odnosa Bakua i Groznog ili ima i širi politički i ekonomski značaj.

Kadirov dočekan uz počasti rezervisane za državnike

Politički analitičar Arif Junus, koji je o poseti govorio u podkastu "Osmanqizi Alternativ", ukazao je na neobično svečan doček čečenskog lidera.

Prema njegovim rečima, Kadirov je dobio tretman koji se obično priređuje predsednicima nezavisnih država, iako je Čečenija jedna od republika u sastavu Ruske Federacije.

– Doček nije bio samo raskošan ili svečan, bio je pompezan. Ovako se obično dočekuju predsednici velikih zemalja, poput Trampa ili Putina. A ovde su dočekali nekoga ko nije predsednik nezavisne države – rekao je Junus.

On smatra da takav protokol ukazuje na značaj koji azerbejdžansko rukovodstvo pridaje odnosima sa Kadirovom, ali i na širi politički kontekst odnosa Bakua i Moskve.

Prema njegovoj oceni, susret pokazuje da su, uprkos diplomatskim nesuglasicama, političke i ekonomske veze Rusije i Azerbejdžana ostale značajne.

Junus je podsetio da dve zemlje povezuju brojni poslovni interesi, energetska saradnja i regionalni politički odnosi.

Smatra da se saradnja nastavlja i pored povremenih neslaganja između rukovodstava dve države.

Politička budućnost Kadirovljeve porodice

Drugačije tumačenje posete izneo je politički analitičar Tofik Alijev, bivši pripadnik azerbejdžanskog KGB-a, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama.

On smatra da je Kadirov možda iskoristio posetu kako bi učvrstio lične i porodične veze sa azerbejdžanskim rukovodstvom, imajući u vidu moguće buduće političke promene u Rusiji.

Alijev je ukazao na značaj odnosa koji Kadirov ima sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, kao i na položaj koji njegova porodica zauzima u političkom sistemu Čečenije.

U javnosti su se prethodnih godina pojavljivali izveštaji o mogućim zdravstvenim problemima čečenskog lidera, ali njihove razmere nisu nezavisno potvrđene.

Londonski Kraljevski institut za ujedinjene službe ("RUSI") u analizi objavljenoj u julu 2026. godine osvrnuo se na takve izveštaje i moguće posledice po političku budućnost Čečenije.

Posebnu pažnju privuklo je i Kadirovljevo nedavno vojno unapređenje.

Samo nedelju dana pre posete Azerbejdžanu, 3. oktobra, Putin je unapredio Kadirova u čin generala armije, najviši aktivni vojni čin u Rusiji.

Odlikovanje mu je u Groznom uručio Viktor Zolotov, direktor ruske Nacionalne garde.

Alijev je ocenio da ovo unapređenje dodatno pokazuje specifičan položaj koji Kadirov ima u ruskom političkom i bezbednosnom sistemu.

Prema njegovom tumačenju, čečenski lider mogao bi da razmišlja o dugoročnom obezbeđivanju političke i ekonomske budućnosti svoje porodice.

– Jedno od najvažnijih pitanja koje je Kadirov možda pokušavao da reši u Bakuu jeste gde bi njegova porodica mogla da ode ako dođe do političkih promena u Rusiji i Čečeniji – rekao je Alijev.

Ipak, kako navodi "Kyiv Post", ne postoje nezavisne potvrde da je Kadirov tokom posete razgovarao o takvim pitanjima.

Poslovni interesi i uticaj čečenskog lidera

Analitičari su se osvrnuli i na ekonomski uticaj Kadirovljeve porodice i njenih saradnika.

Tofik Alijev smatra da Kadirov ima razgranatu mrežu političkih, bezbednosnih i poslovnih veza koje se prostiru i van Čečenije.

Prema njegovim tvrdnjama, oko 30.000 pripadnika čečenskih snaga nalazi se u sastavu ruske Nacionalne garde, poznate kao Rosgvardija, a deo njih raspoređen je van teritorije republike.

Alijev tvrdi da takva struktura Kadirovu obezbeđuje značajan uticaj, kako u bezbednosnoj tako i u ekonomskoj sferi.

Pitanje imovine i poslovnih interesa Kadirovljeve porodice ranije je bilo predmet istraživanja Projekta za izveštavanje o organizovanom kriminalu i korupciji ("OCCRP").

Ova organizacija objavljivala je istraživanja o imovini povezanoj sa članovima porodice i saradnicima čečenskog lidera.

Ipak, precizna vrednost njihove ukupne imovine nije javno utvrđena.

Zašto je Kadirov poveo sinove u Baku?

Jedan od najzanimljivijih detalja posete bilo je prisustvo Kadirovljevih sinova, koji su učestvovali u zvaničnim susretima i javnim aktivnostima.

U delegaciji su bili Ahmat Kadirov, zamenik premijera Čečenije, i Adam Kadirov, sekretar Saveta bezbednosti Čečenije.

Pored njih, u poseti su učestvovali i poslanik ruske Državne dume Adam Delimhanov, savetnik ruskog predsednika Ruslan Edelgerijev i zamenik premijera Čečenije Anvar Usmanov, prema navodima azerbejdžanskog servisa "BBC".

Predsednik Ilham Alijev lično je pratio Kadirova i njegove sinove tokom obilaska Belog grada u Bakuu, velikog projekta urbane obnove.

Reč je o kompleksu koji obuhvata stambene, poslovne i hotelske sadržaje, a predstavlja jedan od značajnih razvojnih projekata azerbejdžanske prestonice.

Direktor projekta Ruslan Sadihov upoznao je čečensku delegaciju sa dosadašnjim razvojem i kapacitetima kompleksa.

Tofik Alijev smatra da prisustvo Kadirovljevih sinova nije bilo isključivo porodičnog karaktera.

Prema njegovom tumačenju, zajedničko pojavljivanje sa predsednikom Azerbejdžana moglo bi da ima i politički i poslovni značaj.

– To se zove davanje odobrenja – ocenio je Alijev.

On smatra da su fotografije i javni nastupi pokazali da Kadirovljevi sinovi imaju direktan pristup azerbejdžanskom rukovodstvu.

Takvi kontakti mogli bi, prema njegovoj proceni, da olakšaju buduću poslovnu saradnju, investicije ili kupovinu nekretnina u Azerbejdžanu.

Šta poseta znači za odnose Bakua i Groznog?

Iako su analitičari izneli različita tumačenja, zvanično nije potvrđeno da su tokom posete vođeni razgovori o mogućem preseljenju Kadirovljeve porodice ili prebacivanju njenih poslovnih interesa u Azerbejdžan.

Ono što je izvesno jeste da je čečenski lider u Bakuu dobio izuzetno svečan doček, da su u susretima učestvovali visoki funkcioneri i članovi njegove porodice i da je predsednik Alijev lično prisustvovao delu aktivnosti delegacije.

Poseta je tako otvorila prostor za različita tumačenja, od jačanja regionalne saradnje i očuvanja političkih odnosa do mogućih dugoročnih porodičnih i ekonomskih interesa.

Bez obzira na motive o kojima se spekuliše, susret Kadirova i Alijeva pokazao je da odnosi čečenskog i azerbejdžanskog rukovodstva imaju značaj koji prevazilazi uobičajenu protokolarnu posetu.

(KyevPost)

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