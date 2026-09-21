Stranka Jedinstvena Rusija osvojila je 57,83 posto glasova, objavio je CIK. To je porast u odnosu na 49,8 posto koliko je stranka osvojila 2021. godine, kada su zadnji put održani izbori za Državnu dumu, donji dom parlamenta.

Prema tim rezultatima, Jedinstvena Rusija osvojila bi 355 od ukupno 450 zastupničkih mesta u Dumi, čime bi zadržala ustavnu većinu, saopštila je Komisija. Na izborima, prvim od početka rata u Ukrajini 2022. godine, biralo se 450 poslanika za mesta u donjem domu ruskog parlamenta Dumi, a sprovodili su se i na ukrajinskim teritorijama koje je Rusija okupirala i anektirala, tako da su prvi put nakon prisajedinjenja Rusiji glasali i stanovnici samoproglašene Donjecke i Luganske Narodne Republike, kao i Zaporoške i Hersonske oblasti, prenosi Hina.

Cenzus su prešle četiri partije, a to su pored Jedinstvene Rusije, i Komunistička partija Ruske Federacije, Liberalno-demokratska partija Rusije i Novi ljudi. Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Jedina stranka koja se izričito protivi ratu, Jabloko (Jabuka), uklonjena je iz trke. Glasanje je započelo u petak ujutro i trajalo do nedelje u 20 sati po srednjoevropskom vremenu.

Takođe, ovaj vikend održani su predsednički izbori i u Čečeniji, gde je pobeda glavnog favorita bila puno ubedljivija nego na ruskim parlamentarnim izborima. Ramzan Kadirov osvojio je 99,85 posto glasova nakon što je obrađeno 100 odsto listića, objavilo je Centralna izborna komisija, piše Meduza. Na prethodnim izborima 2016. godine Kadirov je, prema zvaničnim podacima, osvojio 94,8 posto glasova, a 2021. godine 99,7 posto.

Foto: Sergey Bobylev/Sputnik/Profimedia

Na izborima za lidera Čečenije 2026. godine, osim Kadirova, učestvovali su predsednik Javne komore Čečenije Ismail Denilhahanov, kandidat stranke Pravedna Rusija, i zastupnik u parlamentu Čečenije Halid Nakaev iz Komunističke partije Ruske Federacije (KPRF). Obojica su dobila po 0,05 posto glasova.

Izbori za čelnike regiona održani su još u sedam regiona. Tamo vode aktuelni guverneri.

U Mordoviji pobeđuje Artjom Zdunov, koji osvaja 78,74 posto glasova, u Tuvi Vladislav Hovalig (90,95 posto), u Belgorodskoj oblasti Aleksandar Šuvajev (65,97 posto), u Brjanskoj Jegorovi Kovalčuk (68,03 posto), u Tverskoj Vitalij Koroljov (69,8 posto), u Penzenskoj Oleg Meljničenko (70,92 posto), a u Uljanovskoj Aleksej Ruskih (76,65 posto).

BONUS VIDEO: