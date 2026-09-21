Lindzi Klensi nije osporila da je ubila decu, ali njeni advokati tvrde da ne bi trebalo krivično da odgovara jer je patila od teškog psihičkog poremećaja. Sudija je ranije ovog meseca poništio suđenje jer porota nije uspela da donese jednoglasnu odluku o njenoj krivici.

Tužilaštvo je na suđenju tvrdilo da je Klensi 24. januara 2023. namerno zadavila svoju decu, petogodišnju Koru, trogodišnjeg Dosona i osmomesečnog Kalana, u porodičnom domu u Daksberiju u Masačusetsu. Nakon toga je skočila kroz prozor s drugog sprata i ostala nepokretna.

Klensi, koja danas ima 36 godina, na suđenje je dolazila u invalidskim kolicima.

Postporođajna psihoza

Patrik Klensi je na sudu svedočio o pogoršanju njenog psihičkog stanja nakon porođaja. NJen advokatski tim naveo je da je patila od postporođajne psihoze, retkog stanja zbog kojeg žene nakon porođaja mogu doživeti maniju, depresiju ili kombinaciju tih stanja.

- Nisam znao kako da se nosim sa postporođajnom bolešću. Mislim da psihičke bolesti mogu biti tragično varljive - rekao je za Si-Bi-Es.

Odluku da joj oprosti doneo je upravo zbog uverenja da su njeni postupci posledica bolesti.

- Vidio sam naslove poput "majka ubica", "ubica beba", "čudovište". Ništa od toga nije bilo tačno. Verujem da je bolest to uzrokovala. Zato sam to i rekao. Što se tiče oproštaja, osećao sam da će me to, ako ne dođem do te tačke, zauvek izjedati iznutra - objasnio je u intervjuu.

Na pitanje da li oseća da je i sam zakazao, odgovorio je:

- Mislim da sam učinio najbolje što sam mogao s onim što sam tada imao. Živim s ishodom. Živim s tim svaki dan.

„Nisam mislio da ću doživeti 35. rođendan“

U nedeljama nakon tragedije borio se s tugom i priznao je da je razmišljao o samoubistvu.

- Nisam mislio da ću doživeti 35. rođendan. I bio sam sasvim pomiren s tim - rekao je.

Tokom sedmonedeljnog suđenja Patrik je bio meta žestokih internet napada. Optuživali su ga za prikrivanje dokaza, a neki su tvrdili da je i sam kriv za ubistva. Postao je i meta tabloida, koji su objavljivali njegove fotografije s putovanja i s novom suprugom Rejčel Denis. Foto: Greg Derr/AFP/Profimedia

Izjavio je da takva nagađanja „duboko štete uspomeni na moju decu“ i skreću pažnju s onoga što je uistinu važno, a to je perinatalno mentalno zdravlje. Dodao je da mu je sve to bilo i lično „bolno gledati“.

- Zbog toga je teško biti u javnosti. Moguće je da neki ljudi, kad stalno čitaju laži, počnu u njih verovati, a s time se moramo nositi - rekao je.

Intenzivan pritisak javnosti podstakao ga je da se preseli iz Daksberija u NJujork kako bi pokušao da sačuva anonimnost.

Novi život i nerešen sudski postupak

Sada osniva porodicu s Rejčel Denis i kaže da se raduje što će budućoj deci pričati o njihovoj braći i sestri.

- Verujem da će se svaki roditelj svesti – s decom imate različite odnose, ali to su sve vaša deca. Jedva čekam da im pričam o njihovoj braći i sestri - izjavio je.

Poništenjem suđenja slučaj je ostao nerešen. Tužitelji još nisu objavili hoće li tražiti novo suđenje. Sledeće ročište zakazano je za 29. septembar na sudu u Plimutu u Masačusetsu.

Bi-Bi-Si

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