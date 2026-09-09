Lindzi Klansi nije negirala da je ubila svoje troje dece, ali njeni advokati su tvrdili da je u to vreme patila od postporođajne psihoze. Tužilaštvo je, s druge strane, zastupalo stav da je njena odluka bila proračunata.

Identitet devet žena i tri muškarca iz porote nije objavljen, a sudija je zabranio njihovo snimanje kako bi zaštitio njihovu anonimnost. Nakon završetka slučaja, porotnici u SAD mogu odlučiti hoće li govoriti javno.

Jedan glas protiv oslobađajuće presude

Tri porotinice rekla su za bostonski NBC10 da je veće bilo spremno da proglasi Klansi nedužnom zbog neuračunljivosti, ali se jedan porotnik s time nije složio. Predsednica porote pojasnila je da je taj porotnik čak priznao da ima "razumnu sumnju" u njenu krivičnu odgovornost, što je po zakonu osnov za oslobađajuću presudu, ali je uprkos tome odbio da pristane na takav ishod.

- Počela sam da ispunjavam formulare, bila sam tako uzbuđena - ispričala je predsednica porote. Ipak, taman kad je bila na pola posla, porotnik je dodao:

- Ali i dalje neću reći da nije kriva zbog neuračunljivosti.

Taj porotnik se nije javno oglasio o ovim navodima.

"Puno plača, suza, a potom i grljenja"

Predsednica porote, inače penzionisana učiteljica, opisala je nemogućnost donošenja presude kao "užasno iskustvo" i "emocionalni vrteška". Rekla je da su većanja bila teška i da je bilo "puno plača, suza, a potom i grljenja".

- Bilo mi je jako žao što nismo uspeli da donesemo presudu za Lindzi. To mi je slomilo srce - dodala je. Sve tri žene koje su dale intervju potvrdile su da je porota bila gotovo jednoglasna. Ispričale su da je tokom većanja dolazilo do svađa i vikanja, što se povremeno čulo i izvan prostorije.

Teret dokaza bio na tužilaštvu

Prema zakonima države Masačusets, teret dokaza bio je na tužilaštvu, koje je moralo izvan svake razumne sumnje da dokaže da je Klansi bila krivično odgovorna u trenutku počinjenja dela. Odbrana nije morala da dokazuje njenu duševnu bolest.

- Nismo pokušavali da utvrdimo da li je ubila decu. To je učinila i to je priznala - objasnila je predsednica porote.

- Pokušavali smo da dokučimo da li je u tom trenutku razlikovala dobro od zla.

Sve tri porotinice složile su se da ih tužilaštvo u to nije uverilo.

- Sve je dokazivalo da je volela svoju decu, da je morala "pući" i nije znala šta radi - rekla je predsednica.

Druga porotinica je navela da je sporni porotnik imao pitanja o lekovima koje je Klansi uzimala.

- Imali smo toksikološke nalaze i tačne doze - rekla je i dodala da su u poroti bile i medicinske sestre koje su o tome govorile.

- On je potpuno zanemario informacije koje su one iznele.

Treća porotinica smatra da su tužioci bili "vrlo, vrlo grubi" i istakla je:

- Nisu imali nijednog svedoka koji bi za Lindzi rekao da je bila loša majka.

Poništenje suđenja i neizvesna budućnost

Većanje porote trajalo je gotovo 40 sati tokom sedam dana. Porotnici su više puta signalizirali da ne mogu da postignu dogovor. U jednom trenutku su obavestili sudiju da jedan član veća ne sledi njegove instrukcije o razumnoj sumnji. Zbog toga je advokat Lindzi Klansi zatražio da se taj porotnik ukloni, ali sudija je zahtev odbio. Porota je nakon toga ponovo izvestila da ne može da postigne jednoglasnu odluku, pa je sudija Vilijam Salivan prošlog petka proglasio suđenje nevažećim.

Ovakav ishod ostavlja budućnost Lindzi Klansi neizvesnom. Tužioci sada moraju da odluče hoće li pokrenuti novo suđenje sa novom porotom.

NJen advokat Kevin Redington izjavio je kako se nada dogovoru sa tužilaštvom kako bi se izbegao drugi proces. Tri porotinice rekla su za NBC kako se nadaju da novog suđenja neće biti, a ako do njega ipak dođe, sve tri planiraju da dođu u sudnicu kao podrška Lindzi Klansi.

BBC

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