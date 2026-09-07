Pet osoba je pritom povređeno, od kojih tri kritično, saopštila je Vatrogasno-spasilačka služba u Majamiju i Dejdu, prenosi danas NBC.
Više ljudi je prethodno prebačeno u bolnice sa nepoznatim povredama, saopštila je kancelarija šerifa Majamija i Dejda.
Kako je saopštila američka Savezna uprava za avijaciju (FAA), na mesto nesreće izašlo je više od 60 vatrogasaca iz okruga Majami-Dejd.
Vatrogasci su pokušavali da ugase "veoma kompleksan požar" koji je izbio nakon nesreće Boinga 767-300, a iz nadležne službe je odman nakon nesreće potvrđeno da u ovom incidentu ima ''više povređenih osoba'', navodi američka televizija.
Pokrenuta je operacija potrage i spasavanja kako bi se izvukli pilot i kopilot, koji su bili zaglavljeni u avionu, a tim za tehničko spasavanje je izveo kompleksno izvlačenje ljudi koji su ostali zaglavljeni u udarenim vozilima.
Kako se dodaje u saopštenju FAA, avion je produžio kretanje van piste oko 14 časova po lokalnom vremenu, nakon što je u Floridu doleteo iz San Huana u Portoriku.
Avion je preleteo pistu 30, udario u više vozila i zaustavio se na polju pored aerodroma, rekla je šerif Okruga Majami-Dejd Rozi Kordero-Štuc.
Sve piste i rulne staze su bile zatvorene, a na snazi je bila i potpuna zabrana poletanja i sletanja, izjavio je portparol aerodroma.
Dve od četiri piste su ponovo otvorene posle 17 časova po lokalnom vremenu, rekao je on.
Odlaganja letova su na snazi i očekuje se da će potrajati i tokom jutra, saopštila je FAA.
Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB) saopštio je da je oformio tim za istragu, a kompanija Boing je saopštila da podržava istražne aktivnosti.
FAA i NTSB utvrdiće uzrok nesreće.