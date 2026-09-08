Novinska agencija IRNA je izvestila da je podmornica zarobljena u "operaciji vođenoj obaveštajnim podacima" i da će fotografije "uskoro biti objavljene".

Mornarica IRGC-a saopštila je da je vozilo isporučeno američkoj vojsci 2025. godine i da je sada u iranskom posedu kao "nagrada". Foto: Depositphotos/Marsea

U saopštenju koje je prenela iranska televizija IRIB, mornarica IRGC-a je navela da je podmornica "moderna" i opremljena najsavremenijom tehnologijom.

SAD se još nisu oglasile povodom tvrdnji mornarice IRGC-a.

Podmornica teška skoro tri tone

Dive-LD, koji proizvodi američka kompanija za odbrambenu tehnologiju "Anduril Industries", je autonomno podvodno vozilo dugačko oko 5,8 metara i teško blizu tri tone. Može da radi autonomno oko 10 dana i da dostigne dubinu do 6.000 metara, prema rečima proizvođača.

🔴⚡ Dive-LD: What to know about the U.S. Navy’s new unmanned submarine.



🔸Anduril’s autonomous undersea vehicle is about 5.8 meters long and nearly 3 tons. The first unit was delivered to the U.S. Navy in 2025.



🔸It can operate underwater for up to 10 days and is designed for… https://t.co/cs5pSa3RVt pic.twitter.com/yqEEIPtflW — Raaz News - En (@raaznewsen) September 8, 2026

Anduril je isporučio svoj prvi Dive-LD eskadrili bespilotnih podvodnih vozila američke mornarice, broj 1, u aprilu 2025. godine.

Vozilo ima modularni dizajn koji omogućava postavljanje različitih senzora i korisnog tereta za misije, uključujući obaveštajne poslove i nadzor, ratovanje protiv mina, mapiranje morskog dna i inspekciju podvodne infrastrukture.

(IRNA)

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