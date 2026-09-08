Novinska agencija IRNA je izvestila da je podmornica zarobljena u "operaciji vođenoj obaveštajnim podacima" i da će fotografije "uskoro biti objavljene".

Mornarica IRGC-a saopštila je da je vozilo isporučeno američkoj vojsci 2025. godine i da je sada u iranskom posedu kao "nagrada". 

Foto: Depositphotos/Marsea

 

U saopštenju koje je prenela iranska televizija IRIB, mornarica IRGC-a je navela da je podmornica "moderna" i opremljena najsavremenijom tehnologijom.

SAD se još nisu oglasile povodom tvrdnji mornarice IRGC-a.

Podmornica teška skoro tri tone

Dive-LD, koji proizvodi američka kompanija za odbrambenu tehnologiju "Anduril Industries", je autonomno podvodno vozilo dugačko oko 5,8 metara i teško blizu tri tone. Može da radi autonomno oko 10 dana i da dostigne dubinu do 6.000 metara, prema rečima proizvođača.

Pročitajte još

Iran optužio SAD za ratni zločin: Stigla i pretnja

Iran optužio SAD za ratni zločin: Stigla i pretnja

22:33

U slučaju sukoba: Tramp doveo u pitanje pomoć Britaniji

U slučaju sukoba: Tramp doveo u pitanje pomoć Britaniji

22:32

Nova raketa SAD pod lupom: Civili stradali i na 50 metara

Nova raketa SAD pod lupom: Civili stradali i na 50 metara

20:06

Nova ideja: Tramp želi da Ormuski moreuz nazove po sebi

Nova ideja: Tramp želi da Ormuski moreuz nazove po sebi

18:20

 

 

Anduril je isporučio svoj prvi Dive-LD eskadrili bespilotnih podvodnih vozila američke mornarice, broj 1, u aprilu 2025. godine.

Vozilo ima modularni dizajn koji omogućava postavljanje različitih senzora i korisnog tereta za misije, uključujući obaveštajne poslove i nadzor, ratovanje protiv mina, mapiranje morskog dna i inspekciju podvodne infrastrukture.

(IRNA)

ŠOK PRIZNANJE IZ HAGA: Osudili smo Mladića, ali nije bilo dokaza
Vesti

ŠOK PRIZNANJE IZ HAGA: Osudili smo Mladića, ali nije bilo dokaza

"Bomba" u Partizanu: Crno-beli doveli reprezentativca Srbije!
Sport

"Bomba" u Partizanu: Crno-beli doveli reprezentativca Srbije!

BONUS VIDEO

#rat u Iranu vesti #rat u Iranu vesti 2026 #rat u Iranu najnovije vesti #rat u Iranu najnovije vesti 2026 #američka podmornica #SAD vesti
Komentari 0
ОРБАН УПОЗОРАВА: "Припремите се, ово је тек почетак”

ORBAN UPOZORAVA: "Pripremite se, ovo je tek početak”