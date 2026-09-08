Novinska agencija IRNA je izvestila da je podmornica zarobljena u "operaciji vođenoj obaveštajnim podacima" i da će fotografije "uskoro biti objavljene".
Mornarica IRGC-a saopštila je da je vozilo isporučeno američkoj vojsci 2025. godine i da je sada u iranskom posedu kao "nagrada".
U saopštenju koje je prenela iranska televizija IRIB, mornarica IRGC-a je navela da je podmornica "moderna" i opremljena najsavremenijom tehnologijom.
SAD se još nisu oglasile povodom tvrdnji mornarice IRGC-a.
Podmornica teška skoro tri tone
Dive-LD, koji proizvodi američka kompanija za odbrambenu tehnologiju "Anduril Industries", je autonomno podvodno vozilo dugačko oko 5,8 metara i teško blizu tri tone. Može da radi autonomno oko 10 dana i da dostigne dubinu do 6.000 metara, prema rečima proizvođača.
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Anduril je isporučio svoj prvi Dive-LD eskadrili bespilotnih podvodnih vozila američke mornarice, broj 1, u aprilu 2025. godine.
Vozilo ima modularni dizajn koji omogućava postavljanje različitih senzora i korisnog tereta za misije, uključujući obaveštajne poslove i nadzor, ratovanje protiv mina, mapiranje morskog dna i inspekciju podvodne infrastrukture.
(IRNA)