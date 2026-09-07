Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da raspoređivanje raketnog sistema u Norveškoj, temeljenog na lanserima raketa Mk-41 koji se mogu koristiti za lansiranje celog niza balističkih projektila, uključujući krstareće rakete tipa Tomahavk, predstavlja pretnju jer bi projektili lansirani odande mogli dopreti do velikog dela evropskog dela Rusije, uključujući Moskvu.

Američki mediji: Sistem raspoređen u avgustu

- Koraci poput raspoređivanja američkih balističkih projektila srednjeg dometa u Evropi, koji predstavljaju pretnju Ruskoj Federaciji, svode mogućnost konstruktivnog dijaloga sa SAD o strateškim pitanjima, blago rečeno, "na nulu" - poručilo je ministarstvo.

Dodalo je da će Rusija posvetiti "posebnu pažnju" mestima na kojima se oružje raspoređuje, ali i centrima za kontrolu američkih raketnih sistema, te da će oni postati ciljevi u slučaju vojnog sukoba. Prema izveštajima američkih medija, Vašington je novi sistem za lansiranje raketa u Norveškoj rasporedio u avgustu.

Rusko ministarstvo spoljnih poslova kazalo je da je dijalog o strateškoj stabilnosti između Moskve i Vašingtona bio ograničen tokom mandata prethodne američke administracije, a planove aktuelne administracije da pokrene multilateralne pregovore, koji bi uključivali i Kinu, opisalo je kao "nerealne".

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