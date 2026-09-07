"Koraci poput raspoređivanja američkih raketa kopnenog baziranja u Evropi, koji prete Ruskoj Federaciji, blago rečeno, poništiće preduslove za konstruktivnu diskusiju sa Sjedinjenim Državama o strateškim pitanjima", napisala je Zaharova u saopštenju, preneo je Sputnjik.

Prema njenim rečima, raketni sistemi mogu biti korišćeni za ispaljivanje raketa "tomahavk", a njihovo raspoređivanje u Norveškoj omogućava da oni pokriju značajan sektor evropskog dela Rusije, uključujući Moskvu.

"Ovi raketni sistemi mogli bi biti korišćeni u agresivnim akcijama zemalja NATO protiv naše zemlje radi rešavanja strateških ciljeva", navela je Zaharova. Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Dodala je da će ruske strateške snage planirati borbenu upotrebu odgovarajućih udarnih sredstava u slučaju oružanog sukoba.

Ruski ambasador u Oslu Nikolaj Korčunov izjavio je ranije danas da je Norveška rasporedila artiljerijski bataljon od četiri samohodne haubice K9 južnokorejske proizvodnje sa dometom do 40 kilometara u blizini ruske granice, sa planovima da se domet u budućnosti poveća na 120 kilometara.

"Još 24 takva sistema biće prebačena brigadi Finmark do kraja 2028. godine. Do 2030. godine, norveške oružane snage će dobiti 16 lansera južnokorejskog višecevnog raketnog sistema K239 i rakete dometa do 500 kilometara", rekao je Korčunov.

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