"Koraci poput raspoređivanja američkih raketa kopnenog baziranja u Evropi, koji prete Ruskoj Federaciji, blago rečeno, poništiće preduslove za konstruktivnu diskusiju sa Sjedinjenim Državama o strateškim pitanjima", napisala je Zaharova u saopštenju, preneo je Sputnjik.

Prema njenim rečima, raketni sistemi mogu biti korišćeni za ispaljivanje raketa "tomahavk", a njihovo raspoređivanje u Norveškoj omogućava da oni pokriju značajan sektor evropskog dela Rusije, uključujući Moskvu.

"Ovi raketni sistemi mogli bi biti korišćeni u agresivnim akcijama zemalja NATO protiv naše zemlje radi rešavanja strateških ciljeva", navela je Zaharova.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

 

Dodala je da će ruske strateške snage planirati borbenu upotrebu odgovarajućih udarnih sredstava u slučaju oružanog sukoba.

Ruski ambasador u Oslu Nikolaj Korčunov izjavio je ranije danas da je Norveška rasporedila artiljerijski bataljon od četiri samohodne haubice K9 južnokorejske proizvodnje sa dometom do 40 kilometara u blizini ruske granice, sa planovima da se domet u budućnosti poveća na 120 kilometara.

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"Još 24 takva sistema biće prebačena brigadi Finmark do kraja 2028. godine. Do 2030. godine, norveške oružane snage će dobiti 16 lansera južnokorejskog višecevnog raketnog sistema K239 i rakete dometa do 500 kilometara", rekao je Korčunov.

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