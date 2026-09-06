Alis Vajdel, ekstremna desničarka i liderka AfD-a, ocenila je u martu da "prenagljen ili bezuslovan prijem u Evropsku uniju trenutno ne bi bio ni u interesu Srbije, ni u interesu Nemačke ili Evrope" i da bi to značilo da bi Srbija "morala da se odrekne velikog dela svoje teško izborene nezavisnosti".

Kako je rekla u intervjuu za "Politiku" krajem marta, Srbija je poslednjih godina pokazala "impresivnu stabilnost i ekonomsku dinamiku" i to zaslužuje poštovanje i priznanje. Foto: Tanjug/Michael Kappeler/dpa via AP

- Po mom mišljenju i mišljenju AfD-a, međutim, prenagljen ili bezuslovan prijem u Evropsku uniju trenutno ne bi bio ni u interesu Srbije, ni u interesu Nemačke ili Evrope.

Pristupanje bi za Srbiju značilo da bi morala da se odrekne velikog dela svoje teško izborene nezavisnosti, a da pritom ekonomske i političke prednosti ne nadmašuju rizike - navela je Vajdel. Foto: Stefanie Loos/AFP/Profimedia

Zbog toga bi, po njoj, uloga Nemačke u regionu trebalo da bude drugačija.

- Treba da budemo pouzdan, iskren partner bilateralno, pragmatično i na ravnopravnoj osnovi. Umesto da budimo lažne nade ili vršimo pritisak iz Brisela, trebalo bi da podržimo Srbiju u jačanju sopstvene snage kroz poštene trgovinske odnose, investicije, transfer tehnologije i kulturnu razmenu bez po političkog tutorstva - smatra Vajdel. Foto: JULIAN STRATENSCHULTE/AFP/Profimedia

"Srbija ima pravo da ide sopstvenim putem - sa EU ili bez nje"

Kako kaže, Srbija ima pravo da "ide sopstvenim putem, sa EU ili bez nje i Nemačka bi to pravo trebalo da poštuje i podrži".

- Posebno je važno da istorijski i savremeni izazovi na Balkanu uključujući pitanje Kosova ne budu dodatno pogoršani ideološkim zahtevima EU.

Stabilnom i mirnom regionu potrebni su realizam, međusobno poštovanje i rešenja koja uzimaju u obzir interese svih uključenih strana, a ne jedinstvena rešenja iz Brisela - zaključila je Vajdel.

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