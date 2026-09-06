Stručnjaci otkrivaju da je prošlog meseca u jednom supermarketu nađena zmija na polici s hlebom, koja je potom transportovana u veterinarsku ambulantu na pregled.

Vlasnici u finansijskoj krizi

Nije poznato da li je zmija, kojoj su dali nadimak "Mrvica", bila napuštena ili je pobegla, ali u "Pet Encounteru" navode da je kriza troškova života doprinela povećanju broja vlasnika koji im predaju zmije o kojima više ne mogu da brinu.

Ta organizacija je od početka godine spasila 21 zmiju, dok ih je tokom cele 2025. godine spaseno 14.

Ben Nikolson iz pomenute organizacije ističe da briga o zmijama podrazumeva troškove za opremu, grejne podloge i sijalice, što predstavlja dodatno finansijsko opterećenje u vreme krize troškova života.

 

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Nedovoljna informisanost

- Osnovani smo radi edukacije, ali sada razmatramo promenu poslovnog modela i mogućnost da postanemo dobrotvorna organizacija kako bismo mogli da dobijemo finansijsku pomoć - rekao je Nikolson.

On je naveo da su nedovoljna informisanost o egzotičnim životinjama i aktuelni trendovi takođe doprineli povećanju broja napuštanja kućnih ljubimaca.

Nikolson upozorava da ljudi često kupe zmiju, a da prethodno nisu svesni količine nege i pažnje koju takva životinja zahteva.

(Tanjug)

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