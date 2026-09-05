Stendap komičari Tomislav Primorac i Srđan Olman snimili su urnebesni video koji je na TikToku u jednom danu pogledalo million ljudi.

Kako se određena reč izgovara u Srbiji, a kako u Hrvatskoj, okosnica je komičnog dijaloga između dvojice muškaraca, koji je mahom izazvao pozitivne rekacije.

“Prejako”, “To je to, 100%”, “Kraj je legendaran”, “Najnormalniji dan na Balkanu”, “Ko nas, bre, zavadi”, ovo je samo mali deo utisaka oduševljenih komentatora na popularnoj društvenoj mreži.

Hit video nasmejao region

- Čekaj, kako vi kažete mrkva? - pita Tomislav Srđana.

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- Šargarepa. A kako vi kažete saksija?

- E, pitar, pitar - odgovara Tomislav.

Posle laganog “zagrevanja” kreću ozbiljnije teme.

 

@tomislavprimorac Hrvat i Srbin nakon 3 rakije... #hrvatska #srbija #humor #balkan #standup #tomislavprimorac #srdjanolman #splickascena #standupposplicki #smijesno #skeč #komicar @Srdjan Olman ♬ original sound - Tomislav Primorac

 

- Kako vi kažete kvalitetna domaća kinematografija? Evo, da ti malo pomognem, kako kažete, iole, malo kvalitetna i duhovita domaća kinematografija - upitao je Srbin Hrvata, na šta ovaj nije imao odgovor.

- Dobro, a kako vi kažete kad vaša fudbalska reprezentacija igra finale Svetskog prvenstva? Nema? Nema reči za to? A jel imate reč kad uopšte prođete kvalifikacije - uzvratio je Tomislav.

Srbin se revanšira Hrvatu.

- A kako vi kažete kad vaša košarkaška reprezentacija pobedi bilo koga u bilo kojoj grupi na svetu?

Pogledajte kako je izgledao ovaj komični skeč:

(Blic žena)

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BONUS VIDEO:

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