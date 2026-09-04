Smešteno u dolini Vedaska, u okrugu Vareze, ovo neobično planinsko mesto nema put kojim mogu da prođu automobili. Do njega se stiže pešice - preko 1.400 kamenih stepenica.

Situacija se promenila 1989.

Za lokalno stanovništvo strma staza je vekovima predstavljala glavnu vezu s ostatkom sveta. Ipak, situacija se značajno promenila 1989. godine, kada je izgrađena žičara koja je povezala selo sa dolinom.

Međutim, posle teške nesreće žičara je 2018. godine prestala da funkcioniše, prenosi Dnevni avaz.

Montevjasko je tada gotovo sedam godina bilo praktično “odsečeno od sveta”, a do sela se uglavnom stizalo pešice.

Sačuvan autentičan izgled

Žičara je ponovo otvorena 2025. godine, čime je stanovnicima i posetiocima iznova omogućen znatno lakši pristup selu.

U Montevjasku danas živi tek desetak ljudi, dok je istorijska celina sačuvala autentičan izgled. Kamene kuće, drveni balkoni, uske ulice i tradicionalni kameni krovovi daju selu izgled kakav je teško pronaći u savremenoj Evropi.

Na kraju velikog stepeništa nalazi se i svetilište Madona dela Serta.

Svi posetioci imaju izbor

Iako je uspon od 1.400 stepenica fizički zahtevan, upravo zbog njega Montevjasko privlači ljubitelje planinarenja i turiste koji žele da vide jedno od najneobičnijih sela u Italiji.

Danas, posetioci imaju izbor - mogu krenuti starom kamenitom stazom i savladati gotovo 1.400 stepenica ili koristiti žičaru koja iz Ponte di Pjera stiže do sela za nekoliko minuta.

Montevjasko tako i dalje čuva ono što ga čini posebnim - izolovanost, kamenu arhitekturu i osećaj da se ulaskom u selo putuje nekoliko vekova unazad.

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