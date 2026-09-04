Američki lekari tvrde da se nikada nije desilo da životinjski organ toliko dana funkcioniše u ljudskom telu, te dodaju da svinjski organi mogu da se koristite kao "most" dok se ne pojavi ljudski organ za transplantaciju.

Operacija pružila nadu

Pacijent Tim Endruz izjavio je da mu je ta operacija pružila nadu i omogućila da ne ide svakog dana na dijalizu, preneo je BBC.

Svinjski organ je na kraju otkazao i uklonjen je, zbog čega je Endruzu bila potrebna kratka serija dijaliza pre nego što je za njega pronađen ljudski donor.

Lekari poslednjih godina intenzivno istražuju ksenotransplantaciju, upotrebu organa drugih vrsta, zbog hroničnog nedostatka organa za transplantaciju.

Na bubreg čeka 100.000 ljudi

U SAD oko 100.000 ljudi čeka na bubreg, dok se godišnje izvrši oko 25.000 transplantacija.

Svinje se smatraju idealnom životinjom za ksenotransplantaciju. NJihovi organi su približno odgovarajuće veličine, a postoji i dugogodišnje iskustvo u njihovom uzgoju.

Istraživači su razvili takozvane Jukukatan patuljaste svinje, koje su prošle kroz 69 genetskih modifikacija kako bi njihovi organi mogli da se koriste u te svrhe.

(Tanjug)

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