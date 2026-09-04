No, tokom nedavnog renoviranja, zidovi su mu otkrili tajnu koju su čuvali decenijama, priču zapisanu na papiru koji je čekao pravi trenutak da ponovno ugleda svetlo dana.

Dok je obavljao naporne radove, pomerao teški nameštaj i pripremao prostor za preuređenje, nije ni slutio da će se rutinski posao pretvoriti u neočekivano putovanje kroz vreme. Jedan prašnjavi zavežljaj, neprimetno skriven iza stare police s knjigama, promenio je sve.

Prašnjavi zavežljaj koji je umalo završio u smeću

Sve je počelo pomeranjem masivne police za knjige koja je godinama stajala uza zid. Kad ju je napokon odmakao, Brendon je u udubljenju u zidu ugledao nešto što je na prvi pogled izgledalo kao obično smeće. Bio je to prašnjavi smotuljak starih novina. U zamahu pospremanja, ruka mu je instinktivno krenula da ga baci.

"Izvukao sam ga i zamalo bacio, ali nešto me zaustavilo. Bilo je nečeg intrigantnog u tome", ispričao je Šalou za britanske medije. Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Ta ga je znatiželja sprečila da uništi delić istorije. Pažljivo je odmotao požutele i krhke novine, a unutra je pronašao presavijeno pismo. Na njemu je stajala jednostavna, a opet tako snažna adresa: "Nalazaču".

"Neverovatno je. Naslovljeno je na nalazača, pa je prilično uzbudljivo biti taj nalazač i pročitati šta piše", podelio je svoje uzbuđenje.

U tom trenutku postao je karika koja povezuje prošlost sa sadašnjošću, primalac poruke poslate u boci vremena pre gotovo tri četvrt veka.

Poruka električara Gordona i njegovog šegrta Brajana

Pismo je nosilo datum 1. mart 1955. godine. Potpisao ga je električar Gordon Hoper, čovek koji je u to vreme radio na instalacijama u kući. NJegove reči pružile su živopisan uvid u život sredinom pedesetih godina prošlog veka, u posleratnoj Britaniji koja se još oporavljala, ali i gledala prema budućnosti.

Hoper je pisao o svakodnevnim temama: svojoj satnici, vremenskim prilikama, ali i o sećanjima na službu u vojsci te o tadašnjoj političkoj klimi. Bio je to svet u kojem je Vinston Čerčil još bio premijer, Drugi svetski rat bio je sveže sećanje, a rokenrol tek se rađao. Hoperova poruka nije bila samo zapis o činjenicama, već promišljen čin čoveka svesnog da ostavlja trag za neku buduću, nepoznatu osobu. Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

"Jako je lepo što je odvojio vreme da to napiše. Sjajno je što sada to možemo da pokažemo ljudima, jer to je očito i želeo kada je ostavljao pismo", rekao je Šalou.

No, Gordon nije bio sam. Unutar njegovog pisma nalazila se i kratka poruka njegovog pomoćnika, šegrta Brajana Mekdejda. Mladić je precizno zabeležio: "Imam 18 godina i tri meseca" i dodao da radi za firmu "Tompsons of Hal". Ta dirljiva preciznost, brojanje života u mesecima, svedoči o mladosti punoj nade na pragu sveta odraslih.

Potraga za potomcima i plan za sledeću generaciju

Otkriće nije za Brendona Šaloua predstavljalo je samo zanimljivost, već i misiju. Odlučio je da pokuša da pronađe potomke Gordona Hopera i Brajana Mekdejda kako bi sa njima podelio ovaj neverovatan komadić porodične istorije. "Bilo bi fantastično saznati nešto više o tim ljudima", izjavio je, dodavši da već ima nekoliko tragova koje planira da istražiti, kako prenosi Bi Bi Si.

NJegov plan ne staje na tome. Pismo se neće naći uokvireno na zidu kao suvenir. Umesto toga, Brendon namerava da ga vrati tamo gde je i pronađeno, ali ovoga puta zaštićeno u zapečaćenoj posudi.

Nova vremenska kapsula sadržaće originalno pismo, sve informacije koje uspe da prikupi o Gordonu i Brajanu te, nada se, i poruku njihovih porodica ako ih uspe pronaći.

"Tada ćemo dodati i nešto o tome šta se danas događa u svetu pre nego što sve ponovno zatvorimo za sledeću generaciju koja će ga pronaći", objasnio je Šalou. Time će se krug zatvoriti, a gest jednog električara iz 1955. dobiće svoj nastavak u 21. veku, stvarajući most između generacija, prenosi Net.hr.

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