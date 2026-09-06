To sigurno neće biti sin Svere Magnus, već ćerka Ingrid Aleksandra.

Izmenama norveškog ustava 1990. godine uvedeno je apsolutno pravo prvorođenja, pa prednost u nasleđivanju ima najstarije dete, bez obzira na pol. Hokon je ostao prestolonaslednik iako ima dve godine stariju sestru Martu Luiz jer ustavne promene nisu retroaktivne.

Ipak, one će se zato primeniti na njegovu decu, pa će Norveška nakon njegove smrti ili abdikacije dobiti kraljicu.

Novi kralj izabrao je moto „Sve za Norvešku“, koji su koristili njegov pradeda, deda i otac. Hokon je mornarički oficir koji je preuzeo i funkciju vrhovnog komandanta norveških oružanih snaga.

Ima diplomu osnovnih studija politikologije na američkom Univerzitetu Berkli i master diplomu naučnih studija iz razvojnih studija sa Londonske škole ekonomije, specijalizujući se za međunarodnu trgovinu i Afriku.

Foto: SplashNews.com/Splash/Profimedia Ingrid Aleksandra

Od novembra 2013. ima čin admirala u Kraljevskoj norveškoj mornarici, a u norveškoj vojsci i Kraljevskom norveškom ratnom vazduhoplovstvu čin generala. Prema pisanju norveških medija, nekoliko puta je kao regent menjao oca zbog Haraldovog narušenog zdravlja. Aktivan je u raznim međunarodnim organizacijama, imenovan je ambasadorom dobre volje Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), bio je član mreže Mladi globalni lideri (YGL), sa suprugom je osnovao zadužbinu, a pokrovitelj je i Norveškog saveta za izbeglice.

U maju 2022. pridružio se ekspediciji Univerziteta u Tromsu sa ciljem širenja znanja o istoriji Arktika i naučnim istraživanjima koja se sprovode na Arktiku.

Voli fudbal i nakon pobede Norveške nad Brazilom u nokaut fazi, pridružio se navijačima ispred Kraljevske palate u Oslu, a po povratku reprezentacije predvodio je navijački rituali „Viking Row“ pred više od 150.000 ljudi okupljenih ispred Kraljevske palate.

Poznat je i kao strastveni ljubitelj muzike. Sa Mete-Marit upoznao se na Kvart festivalu u Kristisandu, a ponovo su se sreli nekoliko godina kasnije, kada je bila samohrana majka jednog deteta. NJen je otac bio lokalni novinar, a majka bankarska službenica. Godine 1997. rodila je sina, Mariusa Borga Hojbija. Otac je Morten Borg, koji je u vreme Mariusovog rođenja služio zatvorsku kaznu zbog nasilničkih dela povezanih s drogom. Foto: Lise Aaserud/NTB Scanpix/Profimedia

Javnost nije bila baš sklona njihovoj vezi, upravo zbog njenog statusa samohrane majke, ali i toga što je otac njenog deteta bio osuđen za krivična dela povezana s drogom. Deo javnosti, ali i Norveške crkve, evangeličke luteranske denominacije, negodovao je zbog toga što su pre braka Hokon i Mete-Marit živeli zajedno, u stanu u Oslu.

Sa Mete-Marit oženio se 25. avgusta 2001. u katedrali u Oslu. Kum je bio Frederik, prestolonaslednik Danske, kasnije kralj Frederik X. Imaju dvoje dece, prestolonaslednicu Ingrid Aleksandru rođenu 2004. i princa Sverea Magnusa rođenog 2005.

Foto: BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Norveški mediji raspisali su se kad je otkriveno da je Mete-Marit bila u kontaktu sa osuđenim seksualnim prestupnikom DŽefrijem Epstinom tokom nekoliko godina. Voditelj komunikacija Kraljevske palate tvrdi da je Mete-Marit prekinula kontakt sa Epstinom 2013, ali objava Epstinovih dosijea 2026. ga je demantovala. U dokumentima o Epstinu koje je objavilo američko Ministarstvo pravde u februaru 2026. njeno ime spomenuto je oko 1.000 puta. Navodno su razmenili desetine e-mejlova nakon što se izjasnio krivim za seksualno nedolično ponašanje sa maloletnicima. Navodno je pitala Epstina da li je neprimereno da na tapetama u sobi njenog 15-godišnjeg sina budu dve gole žene koje nose dasku za surfovanje. Hokon je, pisalo se, sreo Epstina samo jednom. Foto: GoffPhotos.com/Goff Photos/Profimedia

U avgustu prošle godine Marius Borg Hojbi optužen je za 32 krivična dela. Optužbe su uključivale navode o silovanju i nasilju. U februaru ove godine započelo je i suđenje, ali pre toga je uhapšen i pritvoren uz dodatne optužbe, poput kršenja zabrane prilaska. Ukupno ga terete za četrdeset optužbi, od kojih je neke priznao. Sredinom juna osuđen je za dve tačke silovanja, jednu tačku porodičnog nasilja i druga krivična dela. Oslobođen je dve druge tačke silovanja i nepravomoćno osuđen na četiri godine zatvora.

Kraljevsku porodicu podrške javnosti koštali su i skandali oko američkog teoretičara zavere Dureka Vereta, supruga princeze Marte Luiz, kao i iskorišćavanja njene titule za promociju alternativne medicine. Veret je govorio da deca oboljevaju od raka zato što to žele, da je hemoterapija neefikasna i da neobavezni seks privlači podzemne duhove. Identifikuje se kao reptil, a 5G tehnologiju vidi kao globalnu zaveru. Mediji su pisali da su ti skandali doprineli „uništavanju ugleda norveške kraljevske porodice“. Foto: Profimedia

Anketa koju je sproveo VG u februaru ove godine pokazala je da 44 posto ispitanika ne želi da Mete-Marit postane kraljica, a 32,5 posto podržavalo je tu mogućnost. Ima velikih problema sa zdravljem. U junu je palata objavila da je uvršćena na listu čekanja za transplantaciju pluća, a lekari su naveli da će verovatno imati otprilike godinu dana života ako se transplantacija ne obavi.

Kasnije tog meseca objavljeno je da je operacija uspela i 14. jula otpuštena je iz Univerzitetske bolnice u Oslu. Foto: DPPA/Sipa USA/Profimedia

Nije se pojavila na ceremoniji na kojoj je njen suprug položio prisegu vernosti ustavu. Objavljeno je da su razlog komplikacije nakon transplantacije pluća.

Porodica Gliksburg drži norveški presto od izbora princa Karla Danskog za kralja Norveške tokom raspada švedsko-norveške unije 1905. godine.

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