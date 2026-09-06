Vitaker je rekao da je prošlomesečni pokušaj napada dronom na nemački aerodrom Lajpcig/Hale, za koji Berlin okrivljuje Rusiju, izazvao veću zabrinutost od drugih nedavnih incidenata sa kojima su se članice NATO-a suočile zbog ruskih dronova koji su bili usmereni prema Ukrajini, ali su skrenuli sa predviđene rute.

- Imate ono što bih nazvao ozbiljnijim hibridnim akcijama, poput one koju smo videli u Lajpcigu, ili onih koje smo videli u Poljskoj - rekao je Vitaker, govoreći na marginama poslovne konferencije u Italiji.

- Članice NATO-a moraju biti spremne i oprezne, i moraju poslati snažnu poruku kada se suoče sa takvim događajima. Ako možemo da identifikujemo ko to čini, kao što je to učinila Nemačka, moramo da se pobrinemo da jasno damo do znanja kako je to neprihvatljivo i da to nećemo tolerisati - izjavio je Vitaker.

- Ključna infrastruktura, uključujući energetske objekte, mogla bi biti meta, nacionalne vlasti bi trebalo da ih nadziru. Odgovor na te izazove prvenstveno je nacionalan, ali Sjedinjene Države pružaju podršku zemljama kada se suočavaju sa takvim incidentima - potvrdio je.

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