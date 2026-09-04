Savetnik ruskog predsednika Anton Kobjakov povezao je istorijsko pripajanje ukrajinskih teritorija Ruskom carstvu sa preseljavanjem ruskog stanovništva na te prostore, tokom obraćanja na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku 4. septembra.

Kako je preneo ruski portal "Fontanka", pozivajući se na snimak koji je objavila ruska televizija REN TV, Kobjakov je to rekao tokom brifinga za novinare nakon foruma.

"Mi smo to zapravo već jednom uradili, kada su te zemlje Potemkin i Katarina pripojili Rusiji: već smo preseljavali naše stanovništvo u Ukrajinu", rekao je Kobjakov.

Kobjakov je govorio o širenju Ruskog carstva na ukrajinske teritorije tokom 18. veka, za vreme vladavine ruske carice Katarine II. Foto: Dmytro Tolmachov / Alamy / Profimedia

Grigorij Potemkin imao je značajnu ulogu u učvršćivanju carske kontrole nad teritorijama na jugu današnje Ukrajine i Krimom, nakon ruskog vojnog širenja.

Kobjakov je svoje istorijske tvrdnje tokom istog brifinga povezao i sa demografskom situacijom u Ukrajini, kao i sa pitanjem regrutacije vojnika.

"Rusija može da spase Ukrajinu"

Prema navodima "Fontanke", on je tvrdio da se u Ukrajini na četiri smrtna slučaja rađa jedno dete, a zatim ocenio da bi Rusija mogla da "spase" tu zemlju.

Ovakve izjave uklapaju se u širi narativ ruskih zvaničnika o ukrajinskim teritorijama i stanovništvu, koji se često oslanja na istoriju Ruskog carstva.

Moskva je tokom rata u Ukrajini više puta koristila istorijske argumente i reference na Rusko carstvo kako bi opravdala svoje teritorijalne pretenzije prema delovima Ukrajine. Profimedia:Hanna Pasichnyk/Alamy,Dmytro Tolmachov/Alamy,Sylvain Rostaing/Le Pictorium/imago

Kobjakovljeve reči dodatno su otvorile pitanje načina na koji pojedini visoki ruski zvaničnici govore o budućnosti Ukrajine, povezujući teritoriju, demografiju i rusko stanovništvo sa istorijskim širenjem imperije.

Putin ranije govorio o "širem" pogledu na rat

Kobjakovljeve izjave dolaze nakon niza sličnih javnih poruka ruskih zvaničnika o ratu i budućnosti Ukrajine.

Samo nekoliko dana ranije, ruski predsednik Vladimir Putin govorio je prosvetnim radnicima na jednom moskovskom univerzitetu. Tom prilikom poručio je da bi deca trebalo da uče o predatorima i lancima ishrane u prirodi kako bi bolje razumela svet i razloge zbog kojih Rusija vodi rat.

Izjave ruskih zvaničnika poslednjih godina pokazuju da se rat u Ukrajini sve češće predstavlja kroz istorijske, demografske i egzistencijalne argumente, uz pokušaje da se ruske teritorijalne pretenzije predstave kao deo šire istorijske priče, piše Alo.

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