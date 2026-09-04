"Rusija i Ukrajina pre svega moraju da postignu međusobni dogovor. Sve ostale države spremne su da pruže podršku i pomoć, ne samo Sjedinjene Države nego i zemlje koje su ovde zastupljene", rekao je.

Na pitanje može li diplomatija još prevladati, Putin je odgovorio da izgledi postoje. Potvrdio je da se kontakti između Rusije i Ukrajine nastavljaju, ponajpre preko sigurnosnih službi, ali je dodao kako nije siguran mogu li dovesti do mirovnog sporazuma, uzimajući u obzir nedavne izjave ukrajinskih čelnika.

Ruske fabrike moraju da štite kritičnu infrastrukturu

Putin je potvrdio da su ruske fabrike njegovim ukazom obavezane da zaštite svoja postrojenja od ukrajinskih napada. Naglasio je da zbog nastavka rata treba dodatno ojačati protivvazdušnu odbranu. Foto: Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia

"Fabrike su se uključile i počele da ulažu novac u zaštitu svojih postrojenja. To već daje potrebne rezultate", rekao je Putin.

Prema njegovim rečima, ukrajinske snage pokušale su da napadnu tri ruske rafinerije, ali su svi napadi odbijeni. Dodao je da su popravke u toku te da preostaje obnova približno deset posto oštećenih kapaciteta.

Putin je rekao da ruski uzvratni napadi treba da navedu Ukrajinu da "dobro razmisli" pre novih udara. Odbacio je tvrdnje da obaveza zaštite infrastrukture predstavlja pripremu za nacionalizaciju privatnih firmi.

"Država nikada nije nameravala bilo šta da nacionalizuje. Od kolega iz naftnog i gasnog sektora zatražili smo da se pobrinu za zaštitu svojih postrojenja", izjavio je.

Odbacio glasine o mobilizaciji

Ruski predsednik ustvrdio je da Moskva ne planira novu mobilizaciju.

"Danas ne postoji scenario koji bi zahtevao mobilizaciju", rekao je. Foto: Kristina Solovyova/Zuma Press/Profimedia

Izveštaje o mogućoj mobilizaciji nazvao je neprijateljskim informacijskim napadom kojem je, prema njegovoj tvrdnji, cilj da utiče na rezultate izbora za rusku Državnu dumu.

Putin je rekao da ruski građani dobrovoljno potpisuju vojne ugovore i odlaze u rat, za razliku od Ukrajine, gde se, prema njegovim rečima, ljudi prisiljavaju na odlazak na ratište.

Napade na civilne brodove nazvao je "državnim terorizmom"

Osvrnuo se i na zaplene civilnih brodova, napade na, kako je rekao, trgovačka plovila i pretnje civilnom avio-saobraćaju, nazvavši ih "državnim terorizmom".

„To svakako dodatno otežava mogućnost održavanja bilateralnih mirovnih pregovora“, rekao je.

Zapadne saveznike Ukrajine optužio je da ćutnjom o takvim događajima postaju „saučesnici u međunarodnom terorizmu“.

Istovremeno je potvrdio da se kontakti Moskve sa administracijom američkog predsednika Donalda Trampa nastavljaju preko više kanala, uključujući sigurnosne službe i posebne predstavnike američke administracije.

"Podržavamo potpunu obnovu odnosa sa Sjedinjenim Državama, ali to ne zavisi samo od nas nego i od američke strane", izjavio je Putin, dodavši da je Tramp, prema njegovom mišljenju, spreman na konstruktivnu saradnju.

(TASS)

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