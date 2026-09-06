- Pre svega, predsedniče, puno vam hvala što ste nas primili. Upravo smo sedeli napolju, DŽared, Kiril i ja, a onda nam se pridružio Jurij, i razgovarali smo o tome kako ćemo, kad se penzionišemo, imati sve te neverovatne priče i neverovatne uspomene, a one sa vama biće pri samom vrhu svega toga - rekao je Vitkof.

Putin mu je kratko odgovorio:

- Hvala vam puno.

Vitkof, čovek od najvišeg Trampovog poverenja, pritom je govorio o DŽaredu Kušneru, zetu američkog predsednika Donalda Trampa koji je zajedno sa njim stigao u Moskvu, kao i o Putinovom izaslaniku Kirilu Dmitrijevu i savetniku za spoljnu politiku Juriju Ušakovu, koji su takođe učestvovali na sastanku.

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Vitkof je Putinu zatim preneo Trampove pozdrave i zahvalio mu na oslobađanju Amerikanca Roberta Gilmana, bivšeg američkog marinca kojeg je Rusija prošlog meseca pustila iz zatvora iz humanitarnih razloga. Zahvalio mu je i zbog trodnevne obustave ruskih napada na Kijev koja je trebalo da omogući siguran dolazak američkih pregovarača u Moskvu i njihov put prema Ukrajini.

Nije prvi put da Vitkof hvali Putina

Takav Vitkofov ton prema Putinu nije nov. Još prošle godine izazvao je kritike nakon intervjua Takeru Karlsonu u kojem je rekao da Putina ne smatra "lošim čovekom", opisao ga kao velikog vođu te rekao da mu se ruski predsednik svideo i da ga smatra iskrenim.

NJegove izjave tada su izazvale posebno oštre reakcije u Ukrajini i među evropskim saveznicima, koji su mu zamerali prihvatanje dela argumenata kojima Kremlj opravdava rat.

Vitkof i Kušner u Moskvu su stigli u sklopu novog Trampovog pokušaja pokretanja pregovora o završetku rata u Ukrajini. Razgovor sa Putinom trajao je više od tri sata.

Foto: Jacquelyn MARTIN/AFP/Profimedia

 

Ušakov ga je nakon sastanka opisao kao "vrlo koristan", ali nije objavljen nikakav konkretan napredak prema sporazumu. Razgovaralo se i o mogućim ekonomskim projektima SAD i Rusije.

Američki izaslanici nakon Moskve krenuli su prema Kijevu, gde bi trebalo da se sastanu sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. To im je prva poseta ukrajinskoj prestonici u sklopu aktuelne diplomatske inicijative.

Foto: Genya Savilov/AFP/Profimedia

 

Rusija i Ukrajina i dalje su vrlo udaljene oko temeljnih uslova mogućeg sporazuma, a Moskva i dalje traži ukrajinsko odricanje od teritorije i članstva u NATO-u, što Kijev odbacuje.

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