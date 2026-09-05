Prema zvaničnim ruskim tvrdnjama, Posejdon je autonomno podvodno vozilo pokretano nuklearnim reaktorom, što mu omogućava izuzetno veliki domet i dug boravak pod vodom. NJegova namena je napad na strateški važne ciljeve, uključujući obalske gradove i vojnu infrastrukturu.

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Posebnu pažnju izazivaju tvrdnje da bi detonacija njegove nuklearne bojeve glave u blizini obale mogla da izazove ogromna razaranja, uključujući snažne talase i široko radioaktivno zagađenje. Upravo zbog toga Posejdon se često opisuje kao oružje sposobno da izazove svojevrsni „radioaktivni cunami“.

Zašto Kremlj nije upotrebio Posejdon?

Uprkos zastrašujućim karakteristikama koje mu se pripisuju, Posejdon nikada nije upotrebljen u borbenim dejstvima. Jedan od razloga jeste to što i dalje postoje nedoumice u vezi sa njegovom punom operativnom spremnošću.

Razvoj ovog sistema pratila su odlaganja, dok njegovo raspoređivanje zahteva specijalizovane podmornice, odgovarajuću infrastrukturu i pouzdane sisteme za upravljanje i komunikaciju.

Međutim, čak i ukoliko je Posejdon potpuno spreman za upotrebu, njegovo aktiviranje predstavljalo bi nešto mnogo ozbiljnije od korišćenja još jednog konvencionalnog oružja. Lansiranje nuklearno naoružanog Posejdona značilo bi ulazak u strateški nuklearni sukob i otvorilo mogućnost katastrofalne eskalacije sa nesagledivim posledicama.

Zbog toga je njegova najveća vrednost za Moskvu možda upravo u odvraćanju protivnika – u činjenici da postoji oružje čije bi posledice potencijalni neprijatelj morao da uzme u obzir.

Od "zastrašivanja Zapada" do stvarnog programa

Prve informacije o neobičnom ruskom podvodnom sistemu pojavile su se 2015. godine. U početku se spekulisalo da je reč prvenstveno o propagandnom potezu Moskve i pokušaju da se Zapadu pošalje poruka o razvoju oružja koje bi postojeći sistemi odbrane teško mogli da zaustave.

Situacija je postala ozbiljnija nekoliko godina kasnije, kada je Rusija i zvanično predstavila Posejdon kao jedan od svojih novih strateških sistema naoružanja. Usledile su informacije o testiranjima, kao i izgradnji i prilagođavanju specijalizovanih podmornica namenjenih za njegovo nošenje.

Ipak, Posejdon je i danas obavijen velom tajne. Nije javno poznato koliko je ovih sistema proizvedeno, u kojoj meri su operativno raspoređeni niti kakve su njihove stvarne mogućnosti u odnosu na ono što tvrdi Moskva.

Upravo zato Posejdon istovremeno predstavlja stvarni ruski vojni program, sredstvo nuklearnog odvraćanja i jednu od najvećih nepoznanica savremenog strateškog naoružanja.

(24sedam)

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