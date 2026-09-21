Iako je AfD izolovan iz vlasti jer ostale stranke odbijaju koaliciju s njima, reč je o trenutno najpopularnijoj političkoj opciji među nemačkim biračima. Planirani susret dodatno naglašava bliske veze Moskve i ove desničarske opcije.

Na sastanku bi, prema izvorima Rojtersa, trebalo da učestvuju Kiril Dmitrijev, blizak savetnik Vladimira Putina i šef ruskog investicionog fonda, kao i predsednici AfD-a Alis Vajdel i Tino Krupala. Portparoli AfD-a i Dmitrijeva odbili su zvanično da komentarišu ove navode.

Do sastanka bi došlo isključivo pod uslovom da se prethodno postigne mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, a organizatori se nadaju da bi susret na neutralnom terenu, poput Izraela, Ujedinjenih Arapskih Emirata ili Indije, mogao da okupi predstavnike AfD-a, Rusije i SAD-a.

Liderka AfD-a Alis Vajdel još u junu je pozvala na prekid bojkota ruske nafte i gasa kako bi se oporavila nemačka privreda, ističući da je „jeftina energija iz Rusije bila njena tajna uspeha“. Foto: Not supplied/WillWest News/Profimedia Kiril Dmitrijev

Planirani susret, iako simboličan jer AfD nije na vlasti, dolazi u trenutku kada ta stranka beleži velike izborne uspehe. Nakon pobede na izborima u Pokrajini Saksonija-Anhalt, AfD je u vikendu za nama trijumfovao i na pokrajinskim izborima u Meklenburg-Zapadnom Pomorju, u regionu u kojem se nalaze ulazne tačke gasovoda Severni tok.

Predsednik Američke trgomorske komore u Moskvi Robert Ejdži pozdravio je ideju o razgovorima, nazvavši je „pozitivnim i pravovremenim korakom“.

Inicijativa AfD-a o vraćanju na ruski gas naišla je na žestoke osude u Berlinu.

Mihael Kelner, poslanik Zelenih koji je vodio energetsku politiku tokom krize nakon početka rata u Ukrajini, upozorio je na opasnost od "ponavljanja istih grešaka". Foto: Stefanie Loos/AFP/Profimedia Alis Vajdel

- Nemačka sebi ne sme da dozvoli novu zavisnost od Rusije. Energetska kriza koštala nas je 50 milijardi evra. Povratak na staro bio bi ravno izdaji – Putin jednostavno koristi AfD za sopstvene ciljeve.

Oštar je bio i Roderih Kizeveter iz redova CDU-a.

- AfD je na strani Rusije i spreman je da izda i Ukrajinu i Nemačku. Otvaranje Severnog toka bila bi katastrofa za evropsku bezbednost i dovela bi do potpune izolacije Nemačke.

Uprkos kritikama, u AfD-u se nadaju da će ovim potezom biračima demonstrirati spoljnopolitičku sposobnost i ukazati na nesposobnost aktuelne vlasti u borbi s visokim cenama energenata, zaključuje Rojters.

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