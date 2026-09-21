Iako je AfD izolovan iz vlasti jer ostale stranke odbijaju koaliciju s njima, reč je o trenutno najpopularnijoj političkoj opciji među nemačkim biračima. Planirani susret dodatno naglašava bliske veze Moskve i ove desničarske opcije.

Na sastanku bi, prema izvorima Rojtersa, trebalo da učestvuju Kiril Dmitrijev, blizak savetnik Vladimira Putina i šef ruskog investicionog fonda, kao i predsednici AfD-a Alis Vajdel i Tino Krupala. Portparoli AfD-a i Dmitrijeva odbili su zvanično da komentarišu ove navode.

Do sastanka bi došlo isključivo pod uslovom da se prethodno postigne mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, a organizatori se nadaju da bi susret na neutralnom terenu, poput Izraela, Ujedinjenih Arapskih Emirata ili Indije, mogao da okupi predstavnike AfD-a, Rusije i SAD-a.

Liderka AfD-a Alis Vajdel još u junu je pozvala na prekid bojkota ruske nafte i gasa kako bi se oporavila nemačka privreda, ističući da je „jeftina energija iz Rusije bila njena tajna uspeha“.

Foto: Not supplied/WillWest News/Profimedia

Kiril Dmitrijev

Planirani susret, iako simboličan jer AfD nije na vlasti, dolazi u trenutku kada ta stranka beleži velike izborne uspehe. Nakon pobede na izborima u Pokrajini Saksonija-Anhalt, AfD je u vikendu za nama trijumfovao i na pokrajinskim izborima u Meklenburg-Zapadnom Pomorju, u regionu u kojem se nalaze ulazne tačke gasovoda Severni tok.

Pročitajte još

Šta AfD zapravo želi od Kine? Vajdel ima jasan plan

Šta AfD zapravo želi od Kine? Vajdel ima jasan plan

21:00

"IZBACIĆU VAS NAPOLJE!" Vajdel i Merc oči u oči posle izbora

"IZBACIĆU VAS NAPOLJE!" Vajdel i Merc oči u oči posle izbora

13:22

"Srušićemo nemački politički poredak!" Hrvat savetnik AfD

"Srušićemo nemački politički poredak!" Hrvat savetnik AfD

12:05

Liderka AfD o Srbiji: "Morala bi da se odrekne nezavisnosti"

Liderka AfD o Srbiji: "Morala bi da se odrekne nezavisnosti"

18:53

Predsednik Američke trgomorske komore u Moskvi Robert Ejdži pozdravio je ideju o razgovorima, nazvavši je „pozitivnim i pravovremenim korakom“.

Inicijativa AfD-a o vraćanju na ruski gas naišla je na žestoke osude u Berlinu.

Mihael Kelner, poslanik Zelenih koji je vodio energetsku politiku tokom krize nakon početka rata u Ukrajini, upozorio je na opasnost od "ponavljanja istih grešaka".

Foto: Stefanie Loos/AFP/Profimedia

Alis Vajdel

- Nemačka sebi ne sme da dozvoli novu zavisnost od Rusije. Energetska kriza koštala nas je 50 milijardi evra. Povratak na staro bio bi ravno izdaji – Putin jednostavno koristi AfD za sopstvene ciljeve.

Oštar je bio i Roderih Kizeveter iz redova CDU-a. 

- AfD je na strani Rusije i spreman je da izda i Ukrajinu i Nemačku. Otvaranje Severnog toka bila bi katastrofa za evropsku bezbednost i dovela bi do potpune izolacije Nemačke.

Uprkos kritikama, u AfD-u se nadaju da će ovim potezom biračima demonstrirati spoljnopolitičku sposobnost i ukazati na nesposobnost aktuelne vlasti u borbi s visokim cenama energenata, zaključuje Rojters.

Dušan Vlahović gledao jednu od najmoćnijih koreografija: Srbin nastavio golgetersku seriju, ali Bešiktaš ipak izgubio
Sport

Dušan Vlahović gledao jednu od najmoćnijih koreografija: Srbin nastavio golgetersku seriju, ali Bešiktaš ipak izgubio

Saigrači se hvatali za glavu! Bivšeg engleskog reprezentativca pregazio valjak za ravnanje terena!
Sport

Saigrači se hvatali za glavu! Bivšeg engleskog reprezentativca pregazio valjak za ravnanje terena!

BONUS VIDEO:

#Nemačka AfD #AfD najnovije vesti #AfD vesti #AfD #nemačka partija AfD #Alternativa za Nemačku #stranka Alternativa za Nemačku #Rusija vesti #Nemačka vesti #Putin #Vladimir Putin #Rusija i Nemačka #Nemačka i Rusija
Komentari 0
МАЛИ ОБЈАСНИО СВЕ ДЕТАЉЕ ИСПЛАТЕ: До сада се пријавило скоро 1.700.000 грађана, открио и коме првом леже на рачун 6.000 динара од државе

MALI OBJASNIO SVE DETALJE ISPLATE: Do sada se prijavilo skoro 1.700.000 građana, otkrio i kome prvom leže na račun 6.000 dinara od države