Glavna tema ove parlamentarne rasprave bio je budžet za narednu godinu, ali se, kao što to često bude, ta rasprave iskoristila za oštru kritiku savezne nemačke vlade, javlja "Dojče vele" (DW). Kao predstavnica najveće opozicione stranke u Bundestagu, Vajdel je u sredu, kao prva govornica, otvorila verbalni okršaj.

Svoj nastup iskoristila je za oštar napad na saveznu vladu, ali i kancelara lično. Merc, kako je rekla, nije razumeo poruku birača u Saksoniji-Anhaltu - da građani žele promenu politike. Ponovila je cilj svoje stranke da u dogledno vreme preuzme vlast na saveznom nivou

Vajdel je saveznu vladu optužila za „potpuni neuspeh“ i pritom govorila o promašenoj budžetskoj i energetskoj politici. Govoreći o migracionoj politici, rekla je da je vlada odgovorna za kriminal i probleme unutrašnje bezbednosti u zemlji. Liderka AfD ukazivala je na vezu između migranata i navodno pogrešno usmerenih socijalnih davanja.

- Onaj ko svako jutro ide na posao, taj dušu ispušta na benzinskoj pumpi zbog previsokih poreza. A onaj ko se useljava u socijalne sisteme i živi na teret zajednice, njega maze - rekla je ona. Foto: Tanjug/Christoph Soeder/dpa via AP

U spoljnoj politici optužila je saveznu vladu za „ratnu propagandu“ i zaoštravanje sukoba sa Rusijom. Liderka AfD-a ponovo je kritikovala i energetsku politiku. Energetska tranzicija guši privredu, rekla je, dodajući da je to "izgubljen i spaljen novac". Naglasila je da vlada zbog niske popunjenosti skladišta gasa ide ka „egzistencijalnoj krizi u snabdevanju gasom“ tokom zime. Nemačkoj su ponovo potrebni jeftin gas iz Rusije, kao i sopstvene nuklearne elektrane, smatra Vajdel.

Zatražila je i ukidanje subvencija za zaštitu klime i razvojnu pomoć.

Atmosfera u Bundestagu bila je usijana, a nivo buke veoma visok, kada je Merc nakon Vajdel stao za govornicu. Posle katastrofalnog rezultata njegove CDU u Saksoniji-Anhaltu, Merc je pod pritiskom i unutar stranke, zbog čega se njegov nastup očekivao s velikom pažnjom.

On se pokazao borbenim, a AfD je optužio: „Vi ste destruktivna snaga.“

Alternatova za Nemačku u Saksoniji-Anhaltu nije osvojila apsolutnu većinu, podsetio je predsednik CDU.

- Nigde u Nemačkoj s tom politikom nećete dobiti većinu - naglasio je Merc u svom govoru, koji su više puta pratila dobacivanja iz klupa gde sede poslanici AfD-a. Foto: Tanjug/Christoph Soeder/dpa via AP

Kancelar je oštro kritikovao AfD i njen politički stil, prenosi Blic.

- Ono što vas obeležava jeste prezir prema našim demokratskim institucijama i trajno lično ponižavanje predstavnika naše države - rekao je on.

Merc se u svom govoru trudio da pokaže suštinske razlike između AfD-a i drugih stranaka. Obraćajući se poslaničkom klubu AfD-a, govorio je o „dubokoj pukotini između vas i nas“. Kancelar je konkretno naveo „duboku pukotinu u spoljnoj politici, duboku pukotinu u evropskoj politici, kao i duboku pukotinu u društvenoj politici i politici mira“. Merc je optužio AfD da svojom bliskošću sa Rusijom šteti interesima Nemačke.

- Jedino što Rusiju i Putina zaista ugrožava jeste zračenje demokratije. A uprkos tome, vi očigledno i dalje nepromenjeno stojite na strani Rusije. Vi ste deo tog problema koji imamo u Nemačkoj i mi ćemo se svim sredstvima koja su nam na raspolaganju protiv toga boriti - rekao je Merc obraćajući se poslaničkom klubu AfD-a. Foto: Tanjug/Kay Nietfeld/dpa via AP

Takođe je optužio AfD da pod pojmom „remigracija“ zapravo želi da sprovede „etničko čišćenje“ prema poreklu i boji kože. Kancelar je ukazao na milione zaposlenih ljudi migrantskog porekla, na primer u zanatstvu ili sektoru nege.

Predsednica Bundestaga pretila i izbacivanjem iz sale

Tokom kancelarovog govora poslanici AfD-a više puta su ga prekidali dobacivanjima. Predsednica Bundestaga Julija Klekner ih je ukorila.

- Nismo ovde na fudbalskom stadionu - rekla je ona i zapretila im izbacivanjem iz sale.

Merc je zahvalio Klekner na intervenciji, ali je ocenio da će "to ipak odjeknuti u prazno.“ Poslanički klub AfD-a i dalje će, rekao je, pokušavati da ometa rad parlamenta.

- Slušanje nije vaša jača strana... Želite da destabilizujete našu zemlju. Vaš potpuni prezir prema nemačkom Bundestagu takođe se ogleda u ovom ponašanju ovde - rekao je on AfD-u. Foto: MICHAEL KAPPELER/AFP/Profimedia

Govoreći o planiranim reformama, kancelar je priznao propuste u objašnjavanju predloženih mera, ali se istovremeno založio za nastavak reformskog kursa. Zadatak vlade je, kako je rekao, da objasni „smisao reformi“, a to je „možda odgovor koji smo dosad najviše ostali dužni“.

- Ni sebe pritom uopšte ne izuzimam - rekao je Merc i na kraju poručio da "reforme služe zajedništvu, napretku i daljem razvoju naše zemlje u slobodi i miru".

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