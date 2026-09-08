Ubrzo posle pobede AfD-a u Saskoj-Anhaltu, oglasio se i Viktor Orban.

- Čestitam Alis Vajdel, Ulrihu Zigmundu i celom AfD-u na njihovoj uverljivoj pobedi u Saskoj-Anhaltu. Pripremite se! Ovo je tek početak! - napisao je Orban.

Kako piše mađarski Teleks nije čudo što se upravo Orban požurio da čestita. Još 2025. izjavio je da je AfD budućnost. Italijanski zamenik premijera Mateo Salvini gaji osećanja slična Orbanovim, opisujući pobedu kao veliki uspeh, uprkos "stalnim pokušajima levice da podstakne strahove i prizove katastrofalne scenarije".

A huge night for Germany and Europe!



Congratulations to @Alice_Weidel, @UlrichSiegmund and the entire @AfD on their landslide victory in Saxony-Anhalt!



Buckle up. This is just the beginning! 💪 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 6, 2026

Krajnje desna stranka Alternativa za Nemačku (AfD) osvojila je oko 43,8 posto glasova na nedeljnim izborima u istočnoj nemačkoj saveznoj državi. CDU je osvojio 17,2 posto, Leva stranka 8,6 posto, a Socijaldemokrate 9,3 posto. Zeleni su, poboljšavši svoje prethodne rezultate, osvojili 8,9 posto. Međutim, rezultat veći od 40 posto neće biti dovoljan za apsolutnu većinu u saveznom parlamentu, prema AP -u.

Ovo je prvi put od Drugog svsetskog rata da je krajnje desničarska stranka formirala vladu u jednoj nemačkoj saveznoj državi, ali ostaje da se vidi kako će se vlada formirati. Prema preliminarnim rezultatima, pobeda AfD-a od 43,8 posto – s Ulrihom Zigmundom na čelu stranačke liste – neće biti dovoljna da samostalno formira vladu. Na temelju trenutnih podataka, predviđa se da će AfD imati 39 od 83 mesta u saveznom parlamentu.

Izbori u Saskoj-Anhaltu, koja ima 2,1 milion stanovnika, inače bi bili zanimljivi samo onima koji prate nemačku unutrašnju politiku i stanovnicima Saske-Anhalta, ali ovoga put ceo svet ih je pratio.

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