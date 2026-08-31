Prema informacijama mađarskog RTL-a, mladić je policajcima rekao da je bio toliko pijan da se ne seća krađe aviona ni događaja koji su usledili.

Mladić je juče u zoru ušao na privatni aerodrom u Kaloči i pokušao da uzme nekoliko aviona. Na kraju je odabrao Cesnu 172, koju je vlasnik konopcima pričvrstio za tlo. Nije ih odvezao, nego ih je pri poletanju iščupao iz zemlje te poleteo sa servisne staze pored parkiranih aviona.

Zbog njega podignuta dva Gripena

Mladić je krenuo prema Paksu i ušao u zabranjeni vazdušni prostor oko jedine mađarske nuklearne elektrane. Vojni radari otkrili su nepoznatu letelicu, nakon čega su iz baze u Kečkemetu podignuta dva borbena aviona Gripen.

Mladić je nakon nekoliko minuta prinudno sleteo u polje suncokreta pored mesta Gerjen, oko 15 kilometara od Paksa. Napustio je avion i pokušao da pobegne.

Pokušao da uzme automobil čoveku koji mu je stao u pomoć

Izašao je na obližnji put, gde ga je primetio vozač koji mu je, videći da se ponaša zbunjeno, pokušao da mu pomogne. Mladić je ušao u njegov automobil i pokušao da se odveze, ali ga je vozač sprečio. Policajci su stigli nekoliko minuta posle i uhapsili ga.

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Najpre je odveden u bolnicu, a potom je pritvoren. Policija je zatražila određivanje istražnog zatvora, a protiv njega se vodi postupak zbog neovlašćenog uzimanja vozila i drugih krivičnih dela.

Istražitelji proveravaju da li je, osim alkohola, bio pod uticajem još neke opojne supstance.

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