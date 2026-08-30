Na objavu je reagovao Opštinski odbor HDZ-a BiH Tomislavgrad, koji od uprave Doma zdravlja traži da se lekarki uruči hitan otkaz. Zatražili su i utvrđivanje odgovornosti direktorke i uprave ustanove. Iz HDZ-a BiH Tomislavgrad navode da je reč o činu koji predstavlja "duboku uvredu žrtvama Domovinskog rata i braniteljima".

Smatraju ga i udarom na dostojanstvo pacijenata i građana koji finansiraju tu javnu zdravstvenu ustanovu. Posebno su kritikovali činjenicu da je spornu objavu postavila zdravstvena radnica te su poručili da javne institucije "ne smeju biti prostor za veličanje ratnih zločinaca".

Reakcija direktorke Doma zdravlja

Na slučaj se osvrnula i direktorka Doma zdravlja Tomislavgrad Ivanka Živković. Istakla je da ustanova osuđuje svako ponašanje kojim se promovišu mržnja, netrpeljivost ili glorifikacija ratnih zločina. Naglasila je i da je Dom zdravlja posvećen zaštiti zdravlja, dobrobiti i dostojanstva svih građana. Foto: Instagram printskrin

Živković je ujedno upozorila na granicu između privatnog izražavanja zaposlenih i odgovornosti ustanove. Prema njenim rečima, poslodavac ne može da utiče na privatne stavove zaposlenih izvan radnog vremena, ali se Dom zdravlja jasno ograđuje od svakog takvog ponašanja. Najavila je da će uprava postupiti u skladu sa zakonom, internim aktima i Statutom Doma zdravlja i utvrditi sve relevantne činjenice pre preduzimanja odgovarajućih mera.

Uprkos političkom zahtevu za hitnim otkazom, zasad nema potvrde da je lekarki radni odnos prekinut. Reč je o zahtevu lokalnog HDZ-a, dok je uprava Doma zdravlja najavila da će prvo utvrditi sve okolnosti, piše Indeks.hr.

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