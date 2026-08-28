Nekadašnja predsednica Republike Srpske Biljana Plavšić izjavila je danas da je general Ratko Mladić bio dobar čovek i da je jako potresena njegovom smrću u pritvoru Haškog mehanizma.

Ona je rekla da je uvek bila na strani generala Mladića i da je veoma uznemirena činjenicom da je preminuo u haškom pritvoru.

- Jako grozno se osećam. On je bio dobar čovek - kazala je Plavšić u izjavi za Srnu. Foto: N. Fifić

Ona je naglasila da ju je generalov sin Darko posetio prošle godine i najavila da će ga zvati da mu izjavi saučešće.

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić preminuo je juče u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.

Kompleksan odnos Biljane Plavšić i Ratka Mladića

Odnos između Biljane Plavšić i Ratka Mladića bio je kompleksan, dinamičan i obeležen prelazom od ratnog savezništva, preko političkih sukoba i institucionalnih smena, pa sve do kasnijeg javnog iskazivanja poštovanja i žaljenja. Kao jedne od ključnih figura u formiranju i vođenju Republike Srpske tokom devedesetih godina, njihove uloge su se često preplitale kroz političke i vojne odluke. Foto: R. Radetić

Ratno savezništvo i ideološka bliskost

Tokom rata u Bosni i Hercegovini (1992–1995), Biljana Plavšić je kao potpredsednica Republike Srpske blisko sarađivala sa Ratkom Mladićem, koji je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Plavšićeva je u tom periodu bila poznata po tvrdim nacionalnim stavovima, često radikalnijim i od samog Radovana Karadžića. Foto: D. Milovanović

Iz tog perioda datira njeno duboko poštovanje prema vojnim strukturama i samom Mladiću, koga je smatrala ključnim pionirom odbrane srpskog naroda.

Politički sukob i smena Mladića koju je 1996. potpisala Plavšićeva

Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, Biljana Plavšić preuzima funkciju predsednice Republike Srpske i menja politički kurs ka kooperativnosti sa međunarodnom zajednicom. Foto: D. Milovanović

Smena Mladića: U novembru 1996. godine, nakon što je Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) podigao optužnicu protiv Mladića, Plavšićeva je zvanično potpisala odluku o njegovoj smeni sa mesta komandanta Glavnog štaba.

U novembru 1996. godine, nakon što je Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) podigao optužnicu protiv Mladića, Plavšićeva je zvanično potpisala odluku o njegovoj smeni sa mesta komandanta Glavnog štaba. Pritisak i žaljenje: Plavšićeva je kasnije u više navrata izjavila da je tu odluku donela pod ogromnim pritiskom zapadnih sila kako bi sačuvala institucije Republike Srpske, naglašavajući da je zbog tog čina privatno duboko žalila.

Odnos prema haškim procesima

Oboje su završili pred Haškim tribunalom, ali sa potpuno različitim "strategijama":

Biljana Plavšić se dobrovoljno predala 2001. godine, priznala krivicu za progon nesrpskog stanovništva (zločine protiv čovečnosti) i osuđena je na 11 godina zatvora, nakon čega je prevremeno puštena 2009. godine.

Ratko Mladić se godinama skrivao, uhapšen je 2011. godine, nije priznao krivicu.

Foto D. Milovanović

Post-haški stavovi i odbrana Mladića

Nakon izlaska na slobodu, Plavšićeva se vratila javnom narativu u kojem je branila Mladića. Izjavljivala je da je general Mladić "štitio civile bez obzira na veru i naciju" i javno odbacivala njegovu direktnu odgovornost za Srebrenicu. Foto: I. Marinković

Povodom vesti o smrti Ratka Mladića u haškom pritvoru, Plavšićeva je izjavila da je pogođena tom vešću, naglasivši da je Mladić bio "dobar čovek" i da je politički uvek bila na njegovoj strani, uprkos formalnim odlukama koje je morala da donosi kao predsednica.