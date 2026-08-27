General Vojske Republike Srpske preminuo je u 85. godini života nakon duge i teške bolesti u haškom kazamatu.

Frontmen "Leksington benda" Bojan Vasković ležao je dva i po meseca u Centralnom zatvoru zbog sumnje da je skrivao upravo generala Mladića. Poznati muzičar otvorio je dušu i ispričao kako je 2003. godine završio u samici, i to ni kriv ni dužan.

- Kada sam imao 17 godina, teretili su me da sam skrivao Ratka Mladića. Bio sam kolateralna šteta, i ja i moja porodica! Uhapsili su sestru, mene i majku samo zato što je Mladićev jatak Jovo Đogo bio naš kućni prijatelj. Moja mama je radila kod njega u Birou Republike Srpske.

U to vreme su hapšeni svi ljudi koji su ga znali ili bili u kontaktu s njim - počeo je Vasković svoju ispovest i dodao da se zbog prijateljskih veza sa Đogom cela porodica našla na stubu srama. Foto: M.M/ATA images

- U samici CZ-a (Centralnog zatvora) smo sestra i ja proveli dva i po meseca, a naša majka čak osam. Optužili su me da sam skrivao Mladića, čoveka kog i ne poznajem! Nikada ga u životu nisam video! Pa ja sam se oduvek ježio na politiku i imao averziju prema svemu tome. Moj otac je završio Političke nauke i svi smo morali da ćutimo kada se u kući gleda "Dnevnik 2". Još tada sam rešio da budem apolitičan. Kao klinac sam igrao fudbal, posle sam prešao na muziku i ništa drugo me nije zanimalo.

- Lepo su se ponašali prema nama. Znali su da smo u zatvoru na pravdi Boga. Ne želim ni da se sećam tog perioda. Jedino što je bilo dobro jeste to što sam u zatvoru dosta čitao i trenirao. Čak sam i prvu cigaretu u životu tu zapalio. Bilo mi je strašno. Nisam znao ni zašto sam zapravo tu, ni koliko ću dugo ostati. Ta agonija me je ubijala - ispričao je pevač i dodao da je njegova porodica tek posle 11 godina oslobođena svih optužbi:

- Na kraju je pravda pobedila i istina je izašla na videlo. Više puta je proces koji se vodio protiv nas vraćan na sud i tek posle 11 godina smo bili zvanično oslobođeni - izjavio je on tada, preneo je Kurir.

Ko je bio Ratko Mladić

Mladić je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (1992—1995) i jedan od srpskih vođa tokom raspada Jugoslavije. Za vreme ratnih sukoba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, komandovao je nizom ključnih vojnih operacija.

Mladić je prvo raspoređen u 3. armijsku oblast 27. septembra 1965, u garnizon u Skoplju, gde je sa činom potporučnika komandovao vodom 89. pješadijskog puka. Čin potpukovnika dobija 25. decembra 1980. u Odeljenju za operativnu nastavu u komandi garnizona Skoplje.

Zatim je postavljen na položaj komandanta 39. pešadijske brigade u Štipu.

Foto: Mark Milstein/Alamy/Profimedia

Mladić se 1991. nalazio na dužnosti pomoćnika komandanta 52. (prištinskog) korpusa na Kosovu i Metohiji. Ubrzo nakon njegovog imenovanja, došlo je do ozbiljnog pogoršanja situacije u Hrvatskoj i borbenih dejstava, koja su vođena između hrvatskih paravojnih snaga i dela JNA, pa je krajem juna premešten u Knin kao komandant 9. korpusa JNA.

Na dužnost načelnika Glavnog štaba Vojske Republike Srpske postavljen je u maju 1992 i na toj dužnosti je ostao do decembra 1996. godine. Foto: D. Milovanović

Haški tribunal je podigao optužnicu protiv Mladića 1995. godine. NJegovo hapšenje i izručenje bilo je jedan od uslova otpočinjanja pregovora za pristupanje Srbije Evropskoj uniji; za informacije koje mogu doprineti njegovom hapšenju ponuđena je nagrada od 1 do 10 miliona evra. Foto: SHONE NESIC V./Sipa Press/Profimedia

Mladić je uhapšen u Srbiji 26. maja 2011 a Haškom tribunalu je izručen 31. maja iste godine. U nekoliko gradova Srbije i Srpske su održani protesti protiv hapšenja.

Suđenje je počelo 16. maja 2012. godine po 11 tačaka optužnice, uključujući i za masakr u Srebrenici. Prvostepenom presudom od 22. novembra 2017. osuđen je na doživotan zatvor, što je potvrdilo sudsko vijeća Mehanizma 8. juna 2021. godine.

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