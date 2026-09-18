Anđelka Stević Žugić, publica poznatija i kao Anđelka Prpić, svojevremeno je ispričala kako je na jednom snimanju zamalo došlo do ozbiljnog incidenta između nje i Petra Strugara. Glumica je tada bila u osmom mesecu trudnoće, ali njen kolega nije znao da je stomak pravi.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pošto se dugo nisu videli, Petar je bio uveren da Anđelka ispod odeće nosi stomak od sunđera, kakav se često koristi kao rekvizit tokom snimanja. Želeći da se našali sa koleginicom, krenuo je da je udari po stomaku, ne sluteći da je ona zaista u poodmakloj trudnoći.

Anđelka ga zaustavila u poslednjem trenutku

Glumica je odmah shvatila šta namerava i uspela da ga zaustavi pre nego što ju je dotakao. O neprijatnoj situaciji govorila je tokom gostovanja na Hajp televiziji. Foto: Radule Perišić/ATA images

- Bila sam u osmom mesecu trudnoće, snimali smo moj pravi ultrazvuk, krenuo je da me udari jer je mislio da je u pitanju stomak od sunđera. Rekla sam mu: ‘Ne, ne, stani, ovo je moj stomak!’. Ja sam tu njega presekla i dva dana se tresao, nije mogao da dođe sebi - otkrila je glumica. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Strugar nije mogao da se smiri

Kada je shvatio da Anđelkin stomak nije deo kostima, Petar se potpuno potresao. Nesporazum je tako završen bez posledica, ali glumac, prema njenim rečima, puna dva dana nije mogao da dođe sebi.

(Kurir)

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