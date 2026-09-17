Pevačica Marija Mikić pojavila se pred medijima i prokomentarisala novu vezu svog bivšeg muža Jovana Pantića sa Majom Ognjenović.

Foto: ATA images/A. Ahel

Marija je kratko poželela sreću paru, a potom objasnila da se od supruga s kojim je dobila dvoje dece, "nije razvela zbog treće osobe".

"Ne znam šta se dešava, ali mislim da niko na ovom svetu ne zaslužuje da bude sam i zaista im želim svu sreću, to je sve što imam da kažem", rekla je Marija. Foto: ATA images / A.Anhel

Na pitanje da li joj smeta što Jovana Pantića mnogi poznaju po tome što je njen bivši muž, Marija je rekla:

"To baš ne želim da komentarišem. Želim im svu sreću i to je sve od mene na tu temu. Mi se nismo razveli zbog treće osobe".

Maja i Jovan mesecima u vezi

Maja Ognjenović, koja je poslednjih nedelja bila na meti štampe zbog navodne veze sa Milošem Teodosićem, u vezi sa Pantićem je, prema pisanju medija, već nekoliko meseci. Foto: ATA images/Ivica Veselinov

Par se u početku svakodnevno družio, a iz tog bliskog prijateljskog odnosa vremenom se rodila ljubav i već su mesecima zajedno.

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