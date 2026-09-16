Jelena Karleuša govorila je o odnosu sa bivšim suprugom Duškom Tošićem posle rođendana njihovih ćerki, pa i to da li zna da je nju isekao na fotografijama.

Karleušu su pitali zbog čega ju je Duško, navodno, „isekao“ sa fotografija koje je objavio na svom profilu nakon velikog slavlja povodom punoletstva njihove ćerke Atine. Foto: ATA images/A. Ahel

- Nije valjda to uradio? Je l' to stvarno uradio? Proverite, baš mi kažite. To je baš bezveze ako je uradio - rekla je Karleuša. Nakon toga je pokušala da proveri šta se zapravo dogodilo, pa je razgovarala sa ljudima iz publike i raspitivala se o fotografijama koje je Duško objavio.

- Stavio je samo decu? Znači, nema mene? A on? On i deca? - pitala je Jelena.

U nastavku je Karleuša dobila još jedno pitanje koje se direktno odnosilo na Duška. Pratilac ju je pitao da li sa sigurnošću može da tvrdi da je emotivna priča sa bivšim suprugom zauvek završena.

Nakon prethodnog pitanja i iznenađenja koje je doživela, Jelena je dala kratak odgovor:

- Sad posle prvog ovog pitanja, da.

- Vidiš, taman bude super i... - rekla je ona u emisiji "Amidži šou". Foto: ATA images/A. Ahel

Jelena je potom otkrila i zbog čega su je Duškove reči na rođendanu toliko pogodile. Kako je navela, nakon dugog perioda tokom kojeg njihov odnos nije bio dobar, prvi put je čula javno priznanje od čoveka sa kojim ima dve ćerke.

- Bila je ogromna tenzija, 18. rođendan Atinin i 17. Nikin, to je za mene bio veći stres nego za njih. Rasplakala sam se. Duško i ja, posle dugog niza godina gde nismo bili u dobrim odnosima... Ja sam čula te lepe reči, jer ipak majka želi da čuje jednu potvrdu od čoveka kojem je rodila decu, da tako lepo kaže... I rekao je, posle toliko godina.

Karleuša je posebno istakla da joj je njegovo priznanje značilo upravo zato što ga, kako tvrdi, tokom njihovog dugog braka nije često dobijala.

(24 sedam)

BONUS VIDEO: