Proslavljeni reditelj Lordan Zafranović gostovao je u autorskoj emisiji "Relativizacija" kod novinarke LJiljane Smajlović, gde je pred premijeru svog dugoočekivanog ostvarenja "Zlatni rez 42: Đeca Kozare" zakazanu za 2. oktobar u Sava Centru u okviru otvaranja predstojećeg FEST-a.

On je otvorio dušu o najtežim istorijskim temama, zlu, sopstvenom pročišćenju, ali i o kontroverznom hrvatskom pevaču Marku Perkoviću Tompsonu. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Govoreći o aktuelnim društvenim fenomenima i masovnim okupljanjima, reditelj se dotakao Tompsona i opasnosti koje nose manipulisane mase.

- Tompson je jedan mali, sitni pevač, jadni koji zarađuje novce - počeo je Zafranović na šta ga je LJiljana odmah upitala: "A onih pola miliona ljudi?".

Zafranović je izneo svoj stav o tom skandaloznom koncertu.

- Čekajte, koliko je to opasno. Taj mali pevač okuplja 500 hiljada ljudi koji dignu ruke. Zamislite samo da umesto tog malog sitnog pevača jedan vrhunski političar koji hoće da uništi nekoga sa druge strane. Pa on već 500 hiljada onih koji kreću odmah. Šta pevač je pevao, oni dignu ruke ovako. Ali zamislite da umesto njega neko pravi, veliki. Kad kažem veliki, u zlu - rekao je reditelj.

Dotakavši se filozofske i umetničke ravni zla u svom novom filmskom ostvarenju, Zafranović je povukao paralelu sa nacizmom i strahotama u Jasenovcu.

- Jer i zlo je veličanstveno. Nemojte zaboraviti. Koliko je dobro dobro veličanstveno, toliko je zlo i veličanstveno. Mi imamo isto scenu u filmu u kojem jedan od tih najvećih zlikovaca u Jasenovcu govori kako je zlo veličanstveno. Svako klanje ga je dovodilo do trećeg neba. I kad je to izgubio zbog pogleda Vukašina, postaje krpa. I on kaže to. On kaže: "Ja sam postao krpa. Počeo sam ličiti na ljude koje vidiš svaki dan. Na mene i na vas." A pre toga je imao veličanstveno, on se osećao kao, kaže on: "Na devetom nebu" - ispričao je Lordan. Foto: Rok Valencic/Rok Valenčič/Profimedia

U Hrvatskoj me ignorišu i brišu

Zafranović je otvoreno priznao da je bilo izuzetno teško skupiti novac za ovakav film jer niko u Evropi nije hteo da finansira priču o Jasenovcu. Tek nakon nekoliko odbijanja, Filmski centar Srbije je prepoznao važnost projekta i dodelio mu osnovna sredstva, a u finansiranje se, na sreću, uključio i RTS, za koji je snimljena i ekskluzivna serija od sedam epizoda.

Na pitanje da li će usred Zagreba smeti glasno da ponovi da su to zlo počinile njegove komšije Hrvati i ustaše, Lordan je odgovorio bez dlake na jeziku. Foto: Antonio Ahel/ATA images

- Pa sasvim sigurno da ću moći da kažem, ako mi se pruži prilika. Ja sam zaista ovaj film radio u prvom redu zbog tog naroda tamo, s obzirom na ovo što se dešava, ova revizija istorije, smanjivanje svega i svačega, ubacivanje nekih potpuno neverovatnih stvari unutar tog logora Jasenovac, da je to bio praktično logor za odmor. Ti mladi ljudi koji dižu ruku u znak ustaškog pozdrava, tih pet stotina hiljada koliko ih je bilo na Tompsonovom koncertu, nemaju pojma šta je Jasenovac. I nemaju pojma šta je taj pozdrav i šta je iza tog pozdrava nastajalo. Nemaju pojma. Ja nisam znao do svoje tridesete godine šta, dok nisam se susreo sa logorom - ispričao je Lordan.

"Skinuo sam ustašku košulju"

Razgovarajući o tome kako umetnost percipira zlo koje čovek nosi ili kojem svedoči, reditelj je uputio snažnu, ličnu i emotivnu poruku o potrebi za katarzom, iskupljenjem i skidanjem tereta prošlosti.

- Prema tome, kako ja i vi znamo šta znači zlo? Šta je to zlo? Kad nismo nikad nikome uradili nikome zlo. Jednostavno mi je bila potreba da se na neki način da ja očistim, da ja nisam to. Ja sam nedavno rekao u nekom razgovoru da sam skinuo sa sebe ustašku košulju. Ako treba i ja ću kleknuti da tražim oprost. Ovaj moj film koji sam radio, to je moje traženje oproštaja. Zato sam ja to radio - kaže Zafranović.

Na kraju razgovora, osvrnuvši se na snagu pojedinca u sudaru sa sistemima i ideologijama, Zafranović je zaključio.

- Dovoljno je jedan čovek to kaže, pa da bude pokrenuto sve. Ceo narod. Dovoljno je jedan čovek da se pobuni pa da sistem padne. Dovoljno je jedan čovek da vam pokaže nešto šta vam je neobjašnjivo, pa da vam postaje ceo svet odjednom drugačiji. Prema tome, idemo. Ako ne možemo masovno, možemo pojedinačno - ispričao je Zafranović.

(Informer)

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