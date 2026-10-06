Nekada velika nada jugoslovenske kinematografije, Predrag Ćeramilac, pre 15 godina tragično je izgubio život u Beogradu. Glumac, koji je u trenutku smrti imao 67 godina, skočio je sa sedmog sprata zgrade u naselju Medaković 3.

Kako su tada nezvanično prenosili domaći mediji, Ćeramilac je bolovao od raka u poodmakloj fazi, a njegov privatni život godinama je bio obeležen nizom teških porodičnih tragedija.

Foto: Vikipedija

 

 

Porodične tragedije koje su obeležile njegov život

Kako su ranije pisali domaći mediji, Predrag Ćeramilac je tokom života izgubio svo troje dece. NJegov sin Nemanja nastradao je u nesrećnim okolnostima, kada je, prema tadašnjim navodima, stradao igrajući se pištoljem.

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Još ranije, glumca su pogodile i smrti ćerki bliznakinja, koje su preminule u razmaku od nekoliko godina. Ove porodične tragedije ostavile su dubok trag na njegov život, o čemu se u javnosti govorilo retko i sa velikim zadrškom.

Munjeviti uspon i Zlatna arena u Puli

Ćeramilac je u istoriju domaćeg filma ušao veoma mlad. Na 9. Festivalu jugoslovenskog filma u Puli 1962. godine osvojio je Zlatnu arenu za debitantsku ulogu u filmu "Saša", u režiji Radenka Ostojića, i stekao nezvaničnu titulu - "domaći DŽejms Din".

Film je te godine bio apsolutni bioskopski hit i ostao upamćen po tome što su ga obeležili debitanti:

  • Radenko Ostojić - Zlatna arena za režiju
  • Vlasta Radovanović - prvi filmski scenario
  • Predrag Ćeramilac i Kole Angelovski - debitantske glumačke uloge

Idol mladih širom Jugoslavije

Sa samo 19 godina, kao tek svršeni gimnazijalac, Ćeramilac je preko noći postao jedna od najvećih zvezda tadašnje Jugoslavije. Bio je idol mladih „od Triglava do Đevđelije“, a gotovo da nije bilo časopisa koji ga nije stavljao na naslovnu stranu.

U narednim godinama snimio je oko 15 filmova, sarađujući sa imenima kao što su Dušica Žegarac, Rade Marković, Mija Aleksić, Petar Kralj, Božidarka Frajt, Špela Rozin i Jelena Žigon.

Zašto je nestao sa scene

Iako je imao sve preduslove za veliku karijeru, Ćeramilac se iznenada povukao iz glume. Godinama kasnije govorio je da je njegov filmski uspeh bio slučajnost, a ne životni poziv.

Nikada nije upisao glumačku akademiju. Završio je studije spoljne trgovine i nakon diplomiranja se zaposlio u preduzeću „Vojvodina transport“, gde je proveo 25 godina u stalnom radnom odnosu.

Privatni život

Ćeramilac se prvi put oženio odmah nakon snimanja filma „Saša“. Sa prvom suprugom Jadrankom dobio je ćerke bliznakinje, dok je sa drugom suprugom LJiljanom 1981. godine dobio sina Nemanju.

(Kurir)

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