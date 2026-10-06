Prisećajući se prve ljubavi, Žika je ispričao da je još kao mladić bio zaljubljen u devojku iz susednog mesta, koju je kasnije i oženio.

- Nisam u školi imao... Bilo je simpatija nekih, ali ja sam tada... Ja sam tetreb kad je ljubav u pitanju. Ja sam se zaljubio u jednu devojčicu, moju komšinicu poreklom iz susednog sela Vučja. Ona je bila tada gimnazijalka i to u Kraljevu i ja sam silne pare potrošio tada da odem da se vidim s njom. Prva žena koju sam ja zavoleo, ja sam oženio i gotovo.

Iz tog braka dobili su ćerku, a nakon godina zajedničkog života došlo je do razlaza. Kako je objasnio, nije bilo velikog sukoba, već su oboje shvatili da treba da nastave svojim putem. Foto: Milan Maričić/ATA images, Amir Hamzagić/ATA images

- Ona je u drugom srećnom braku, kao i ja. Mi smo se i razišli, računam ljudski, kako treba. Nešto je kvrcnulo da ne ispravljamo mi šta je, krive drine nego da idemo dalje. Život se nastavlja i kad je bilo, je jer mi smo sve rešili Slavice sve smo rešili, dobio sam stan od Radio Beograda. Skućili se, ćerka velika skoro 16 godina i računaš sve je to sređeno da sad uživaš i nešto se desi. Ali sam ja onda odlučio kad se to već desilo, ćerka je rekla da će sa majkom, ja sam izašao iz kuće, iz tog stana i dobro sam uradio jer sam se brzo snašao. Brzo sam se ponovo skućio, našao drugu ženu...

Zoranu upoznao sasvim slučajno

Ubrzo nakon toga njegov život promenio je susret sa Zoranom, koji se dogodio potpuno slučajno, na stanici kod tadašnje glavne železničke stanice u Beogradu.

Žika je tog dana trebalo da ode na Kalemegdan, gde je menjao kolegu na poslu, a dok je čekao prevoz, ugledao je Zoranu kako izlazi iz tramvaja.

- Ja sam došao iz Jasikovice tog dana. Radim "Poselo" na Kalemegdanu menjam kolegu koji je otišao na odmor, ne pada mi na pamet ništa. Došao da odradim taj posao i čekam neki tramvaj na tadašnjoj glavnoj železničkoj stanici da odem do Kalemegdana. Ne nailazi tramvaj nikako na tu stranu, ali ide neka devetka sa Novog Beograda i otvaraju se vrata, izlazi jedna crnka u miniću, prugasti komplet. I ne mogu da verujem šta se događa, mozak mi se mrači. Ona siđe s tog tramvaja, cape pe, cap pe, ode negde i ništa. Ja čitam novine, da prekratim vreme, posle toga, dva minuta, mene pita neko koji tramvaj ide za Kalemegdan, pogledam ovako, vidim ona, ja se sledim i ništa nisam rekao. Ništa. Ona me pogleda ovako i ode i ja sad čekam taj tramvaj, tramvaj ne dolazi. Ja onda uz Balkansku odem na Terazije i nekim trolejbusom odem na Kalemegdan. Foto: Milan Maričić/ATA images

Neverica je usledila kada ju je petnaest minuta kasnije ponovo ugledao na Kalemegdanu.

- Ulazim na košarkaški stadion Crvene zvezde gde se to događa i u kafani tamo pogledam ne mogu da verujem ona sa nekom drugaricom sedi u toj kafani. Pa ja ne mogu da verujem. I ja se sad oslobodio i kažem otkud ti to, ma nemoj, otkud ti, ovo ono. Tako mi počnemo. To se posle 15 minuta desi na Kalemegdanu. Tu je bio moj veliki prijatelj Miodrag Popović koji je kompozitor i veoma popularan i dosta je radio i ja kažem njemu slušaj ja imam neki posao, a ti sedi kod ove dve počasti ih lepo i nemoj slučajno da si ti ili one otišle dok ja ne završim. Ja stvarno odradim i oni me sačekaju i tako je to počelo - priča Žika.

Nakon tog susreta usledila je posebna taktika koju je primenio pre nego što su stupili u vezu.

- Ali ja ne bih bio iz Jasikovice da ne odem u Jasikovicu i jedno sedam dana ništa, udarim čežnju, ne javljam se, ništa, i sebe i nju proveravam. Vidim ja, mislim to je bio trenutni zanos, to je vetar te odnosni, da nije neka oluja pa me bacila negde. I dođem ja posle sedam dana zovnem je i ona mi se javi...

Zorana prihvatila život u skromnom domu

Zorana je, kako je Žika ispričao, prihvatila i njegov tadašnji način života. Živeli su u stanu od svega 28 kvadrata, koji je nastao adaptacijom garaže na Ceraku.

- Ja ne pamtim da sam živeo neoženjen. Malo detinjstvo što smo pričali, posle sam stalno nekako... Eto ja i ne umem da živim sam i nekako ne snalazim se. Nemam obe ruke, obe noge, nisam tačan. Moja Zorana kad je ona sa Novog Beograda došla u moj veliki stan od 28 kvadrata od adaptirane garaže na Ceraku koju sam ja pretvorio u trosoban stan i ostala posle toga u tom stanu dok nismo rešili nešto bolje poverovala u to, za mene je to bio zakon. To je nešto što ja cenim. Poštujem - iskren je Žika. Foto: Printskrin Jutjub/RTS Šarenica - Zvanični kanal

NJih dvoje su sedam godina živeli zajedno pre nego što su odlučili da ozvaniče brak. Zorana je u početku bila jasna da ne želi da se udaje, ali se vremenom i to promenilo.

- Ona je zaista jedna jaka žena i nemam reči za to. Kaže ona meni ja hoću da živim s tobom ali neću da se udajem. Okej. Nemam ja izbora. Na ženi je kuća, kako ona kaže tako će biti. Ali pazi, u međuvremenu mi rešimo mnoge stvari, kupimo nas dvoje stan dođemo na Senjak... Sve smo mi to završili i kaže ona jednog dana meni: "Je l' razmišljaš ti da se ženiš", ja kažem: "Šta sad, ne, više ne razmišljam, s kim da se ženim, ti si rekla da nećeš da se udaješ", kaže: "Razmisli ti još jednom" - ispričao je Žika.

Na kraju su postigli i dogovor oko njenog prezimena.

- Kaže ona meni: "Ja bih volela da zadržim devojačko prezime ili da dodam tvoje", ja kažem: "Znaš šta, ja sam takav, uzmi jedno prezime nekako meni tako to odgovara, uzmi svoje ili svoje ili moje nemoj dva". Ne bi meni smetalno nego je to čini mi se u to vreme bila neka moda, sad svi nešto to... I ona uzme, doduše ima divno prezim to je Nedić ona je iz Osečine iz familije Nedića čuvenih i razumem ja to, to je važno ovako za stub za koji se ona drži životno - ispričao je Žika i istakao jednu zanimljivu situaciju:

- Međutim bilo je nekih situacija gde odemo recimo na snimanje emisije, pođe ona ponekad sa mnom i onda jednom u Aleksandrovcu, mi noćili u hotelu i sada naravno na recepciji ostavili lične karte i ona kad je izlazila iz sobe prolazi pored recepcije i recepcionerke raspravlju kao onaj Žika doveo neku lepu ženu, neku, a ova drugarica kaže: "Ne to mu je bre žena", kaže: "Ti ćeš da mi kažeš, pa ja sam gledala lične karte". I ona posle meni kaže: "Ti si opasan ti si zato i prihvatio da misle, da praviš sebi..." - rekao je on u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

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