Momčilo Bajagić Bajaga jedno je od najpoznatijih imena na domaćoj i regionalnoj muzičkoj sceni. Iako je odrastao u Beogradu, zanimljivo je da je poznati muzičar rođen u Bjelovaru.
Detinjstvo i mladost proveo je u Zemunu, gde je sa 14 godina i počeo da svira gitaru. Profesionalnu karijeru započeo je sa 18 godina, kada je postao član grupe Riblja čorba.
Nakon odlaska iz tog benda, odlučio je da krene samostalnim putem, pa je 1984. godine objavio prvi album "Pozitivna geografija" i sa svojim sastavom odmah osvojio publiku.
Bajaga je svojevremeno podelio i zanimljivu anegdotu o tome kako je zapravo došao na svet u Bjelovaru 19. februara 1960. godine, otkrivši da se sve dogodilo sasvim slučajno dok je njegova majka bila u poseti porodici.
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- Moja majka, koja je iz Grubišnog Polja, koje je u stvari bliže Daruvaru, tada je već živela sa mojim ocem u Beogradu, ali je u poodmakloj trudnoći posetila svoju majku u Grubišnom Polju. Bjelovar je bio najbliže ozbiljno mesto sa porodilištem - rekao je Bajaga za HRT pre nekoliko godina i otkrio da je tamo svirao jednom.
- Svirao sam tamo pre jedno pet, šest godina i super su me primili, naravno. Nisam tamo proveo vreme, ne znam ljude, ali oni mene tretiraju kao svog. Dobio sam skulpturu one njihove kućice u parku za sviranje, kao obeležje Osijeka, i super je bio taj koncert - dodao je on.
- Svi su Bajagići poreklom iz Pive. Nemamo tamo nekih bliskih rođaka, jer su se moji preci davno, ko zna kad, doselili u Srem. Posetio sam, naravno, Pivu. Išao sam kod jednog prijatelja koji je iz Pive, ali nije Bajagić, koji me je vodio da obiđem Plužine i taj kraj gore koji je stvarno lep. Ima Bajagića i u Bosni, na Romaniji koji mi takođe nisu rođaci… Naravno da znam svoje poreklo i to mi je drago - kazao je muzičar za VOP.
(Mondo)