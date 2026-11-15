Momčilo Bajagić Bajaga jedno je od najpoznatijih imena na domaćoj i regionalnoj muzičkoj sceni. Iako je odrastao u Beogradu, zanimljivo je da je poznati muzičar rođen u Bjelovaru.

Detinjstvo i mladost proveo je u Zemunu, gde je sa 14 godina i počeo da svira gitaru. Profesionalnu karijeru započeo je sa 18 godina, kada je postao član grupe Riblja čorba. Foto: ATA images/R. Z.

Nakon odlaska iz tog benda, odlučio je da krene samostalnim putem, pa je 1984. godine objavio prvi album "Pozitivna geografija" i sa svojim sastavom odmah osvojio publiku.

Bajaga je svojevremeno podelio i zanimljivu anegdotu o tome kako je zapravo došao na svet u Bjelovaru 19. februara 1960. godine, otkrivši da se sve dogodilo sasvim slučajno dok je njegova majka bila u poseti porodici.

- Moja majka, koja je iz Grubišnog Polja, koje je u stvari bliže Daruvaru, tada je već živela sa mojim ocem u Beogradu, ali je u poodmakloj trudnoći posetila svoju majku u Grubišnom Polju. Bjelovar je bio najbliže ozbiljno mesto sa porodilištem - rekao je Bajaga za HRT pre nekoliko godina i otkrio da je tamo svirao jednom. Foto: ATA images/R. Z.

- Svirao sam tamo pre jedno pet, šest godina i super su me primili, naravno. Nisam tamo proveo vreme, ne znam ljude, ali oni mene tretiraju kao svog. Dobio sam skulpturu one njihove kućice u parku za sviranje, kao obeležje Osijeka, i super je bio taj koncert - dodao je on.

- Svi su Bajagići poreklom iz Pive. Nemamo tamo nekih bliskih rođaka, jer su se moji preci davno, ko zna kad, doselili u Srem. Posetio sam, naravno, Pivu. Išao sam kod jednog prijatelja koji je iz Pive, ali nije Bajagić, koji me je vodio da obiđem Plužine i taj kraj gore koji je stvarno lep. Ima Bajagića i u Bosni, na Romaniji koji mi takođe nisu rođaci… Naravno da znam svoje poreklo i to mi je drago - kazao je muzičar za VOP.

(Mondo)

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