Kako je i sama muzička zvezda govorila, o odlasku u zasluženu penziju i odmor ne razmišlja ni u snovima, već uveliko planira da nastavi da puni hale i dvorane dok joj se publika i dan danas raduje kao i pre 46 godina kada je njena karijera bila na samom početku.

- Drago joj je što je doživela penziju, ali se ne oseća kao penzionerka i sama ta "titula" joj je čudna. Naročito što neće promeniti način život. Brena će nastaviti da nastupa kao i dosad, ali će i uživati maksimalno, što je već počela za vreme korone. Tada je još shvatila da je vreme da se posveti više sebi i Bobi posle godina napornog rada - ispričao je izvor tada za domaće medije.

Pevačica je ostvarila pravo na penziju nakon 40 godina uspešnog radnog staža, a o visini primanja pevačica nikada nije želela da govori. Foto: ATA images/M. M.

Ko je sve Breni proricao sudbinu?

Ona je jednom prilikom govorila o proročanstvu Baba Vange, kada je otkrila da joj je još u detinjstvu jedan vidovnjak prorekao sudbinu.

Naime, ona je jednom prilikom govorila o dva proroka koji su bili ključni u njenom životu. Jedan od njih joj je prorekao sudbinu da će biti velika zvezda.

- Dva proroka su bili krucijalni u mom životu. Kada sam imala 14 godina, bila sam u to vreme klinka koja nije toliko izlazila po diskotekama. Sećam se da sam sa svojom mamom bila kod komšinice teta Sene. Došao je jedna stariji čovek, koji je zamolio za času vode. Brzo sam ustala i dodala mu je. On je ušao i seo u prostoriju. Pitao me je čija sam, na šta se nadovezao: “Vidite ova vaša ćerka, ona će biti jako, jako poznata. Koliko očima vidi, toliko će ići daleko. Koliko rukama raširi, toliko će moći da uzme“. Tada sam već pomislila kakve su ovo gluposti. On se na to sve nadovezao i rekao da ću biti poznata kao Josip Broz Tito, u tom trenutku sam izgovorila: “Ovo je totalna glupost, nešto što je nemoguće" - rekla je Brena i nastavila:

- Pogledao me je i poručio mi: “Bolestan sam čovek i idem na Sremski front, bolujem od dijabetesa. Molim te, kada se to desi, seti me se. Pomisli na mene i upali mi sveću”. Ja ću sad da se rasplačem koliko je to za mene bio emotivan momenat. Tada sam bila dete i nisam mogla ni da pretpostavim šta mi sudbina sprema. I dan danas ga se sećam, uvek mu zapalim sveću - ispričala je pevačica, a onda se osvrnula i na proročanstvo Baba Vange. Foto: ATA images/A. Ahel

Pevačica je imala prilike da se još jednom susretne sa prorokom, a to je naredni put bila čuvena Baba Vanga, koja joj je tada pored proročanstva za karijeru rekla i da će rađati samo mušku decu.

- Drugi put sam doživela proricanje sudbine kada sam pevala koncerte po Bugarskoj. Tada su mi rekli da moram da odem kod Baba Vange. Kada ste jako mladi, plašite se šta će vas sačekati u budućnosti. Spavala sam na šećeru noć pre toga, jer su mi rekli da tako mora. Gledala sam da se skromno obučem, kako me ljudi ne bi prepoznali. Kada sam kročila kod Baba Vange, poručila mi je: “A ti li si Lepa Brena? Pre pet godina sam napisala u mojoj knjizi da ćeš se ti pojaviti i sleteti sa neba. Žena srebrno-plave kose i da će te narod u Bugarskoj voleti kao svoj. Udaćeš se za čoveka koji će nositi belu uniformu. Napravićeš i veliku kuću gde će svi koji pevaju i sviraju biti zajedno, a rađaćeš samo mušku decu, nećeš imati devojčice. U zrelim godinama ćeš raditi fantastične poslove”. Sve mi je to Baba Vanga prorekla i sve je na kraju bilo tačno. Nisam joj na početku verovala, ali posle sam shvatila da je sve istina što priča - zaključila je pevačica.

(Alo)

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