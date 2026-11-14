- Problem sa štitnom žlezdom nastao je zato što sam mnogo toga prećutala. Ali sam godinama ćutala i patila u sebi - pričala je ona.

- Stvarno zna da bude bolno kad vam knedla stoji u grlu i kad hoćete da nešto izgovorite, a ne date sebi da kažete ili odgovorite - dodala je nedavno Dragana.

Ona je, kako bi držala bolest pod kontrolom, prinuđena da bude pod određenom medicinskom terapijom, ali se trudi i da na prirodan način pomogne sebi koliko god može, promenila je način ishrane, a uzima i suplemente. Foto: ATA images/A. Ahel

- U pitanju su prirodni detoks, suplementi koji vrše detoksikaciju organizma i koji pomažu i poboljšavaju rad štitne žlezde - ispričao je jednom prilikom izvor za "Alo" i dodao:

- Uz te suplemente Dragana mora da menja i način ishrane, ali to njoj nije teško jer je inače na režimu, budući da pazi na kilažu i svesna je da je zdrava ishrana najbolji lek protiv starenja. U svakom slučaju, Dragana se i sada oseća dobro, ali kako pazi na zdravlje, želi da učini sve što je moguće da joj bude još bolje i da problem sa štitnom žlezdom svede na minimum.

"Deca su mi jako pažljiva"

Dragani su naslednici centar sveta.

- Oni uživaju, ponosni su na mamu, što je prirodno i normalno. Jako su pažljivi, šalju mi poruke, pitaju me da li sam se umorila. Ja im kažem: "Deco, šta vam je, pa znate svoju majku". Mama je stena. Nije sve uvek lagano, ali ja sam ponosna na sebe kako izdržavam - rekla je svojevremeno za "Premijeru" Dragana.

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