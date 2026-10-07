Jelena Karleuša godinama važi za jednu od najatraktivnijih i najzgodnijih žena na domaćoj javnoj sceni, a njen izgled često je tema komentara u medijima i na društvenim mrežama.

Pevačica, vodi računa o ishrani i ne jede meso.

Visoka je 180 centimetara, a njena telesna težina iznosi oko 70 kilograma.

Mnoge zanima na koji način uspeva da održi vitku liniju i zategnutu figuru, kojoj se mnogi dive, a ranije je otvoreno govorila o navikama kojih se strogo pridržava.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Kako ističe, ključ dobrog izgleda leži u disciplini i zdravom načinu života, koji neguje već godinama.

-Ne jedem meso i hleb, ne konzumiram alkohol i cigarete, kafu nikada nisam probala i unosim dosta tečnosti - izjavila je Jelena, otkrivajući detalje režima ishrane i svojih navika.

Pored toga, Jelena redovno nastupa i ima veoma dinamičan tempo života, što, kako kaže, dodatno utiče na njenu fizičku formu.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Pre par godina govorila i o kilaži, naglašavajući da broj na vagi nije presudan, već način na koji osoba nosi telo.

-Daleko sam od 60 kila. Verovala ili ne, imam preko 70. Ali sam jako visoka žena. Nekada davno sam imala i manje od 60, ali sa godinama je to drugačije. Naravno, bitno je kako to izgleda na nekome. Svoje kilograme dobro nosim. Smatram da i pre, kad sam imala više kilograma, da sam ja to znala da upakujem kako treba. A trbušnjaci, oni su od igranja i od pevanja, pošto je pevati i igrati jako teško.

(Alo)

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