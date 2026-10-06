Dugogodišnje prijateljstvo i poslovna saradnja između Jelene Karleuše i njenog producenta Zorana Birtaševića doživeli su kraj.

Da je njihov odnos završen, potvrdila je i sama pevačica tokom gostovanja u jutarnjem programu televizije "Pink" kod Gordane Uzelac, kada je kratko i jasno poručila da je između nje i Zorana "kraj".

Nedugo nakon njene izjave usledio je potez Birtaševića koji nije prošao nezapaženo. Zoran je sa društvenih mreža uklonio zajedničke fotografije sa Jelenom, čime je dodatno podgrejao priču o definitivnom prekidu odnosa koji je godinama važio za jedan od najčvršćih na estradi. Foto: ATA images/A. Ahel

NJih dvoje su godinama bili gotovo nerazdvojni, a Birtašević je bio uz Karleušu kako poslovno, tako i privatno, zbog čega je vest o njihovom razlazu izazvala veliku pažnju javnosti.

Početkom jeseni na društvenim mrežama i platformama počele su da kruže glasine o ozbiljnoj krizi i prekidu kontakta između njih dvoje. Jelena se oglasila na platformi "Iks" uz zagonetnu poruku o "periodu velikog čišćenja od krpelja, pijavica, zmija, hijena i lešinara", ne navodeći direktno imena.

U jeku najveće medijske prašine, dok je boravila u Milanu, Karleuša se oglasila na mreži "Iks" navodeći da je "mnogobrojnih bolesnih gluposti napisano" i da nikakvih otimanja nije bilo, uz poruku: Foto: ATA images/A. Ahel

- Uživajte u vašim lepim životima, u mojim pesmama...

Jelena potvrdila KRAJ

- Jesam, prekinula sam saradnju i ne znam zašto ljudima to moje karmičko čišćenje smeta. Mnogi ljudi imaju sličnosti sa gmizavcima i tako dalje, moje čišćenje od pogrešnih ljudi počelo je već godinama unazad. Došla sam u situaciju da zbog mojih stavova ostanem bez mnogih saradnika i prijatelja, mada to nisu prijatelji.

Ipak, ne želi jasno da otkrije zbog čega je prekinula saradnju sa Birtaševićem.

- Nisam ja to nikad izjavila, sve što je vezano za moj poslovni i privatni momenat, ja nisam dužna da objašnjavam fanovima. Foto: ATA images/A. Ahel

Ipak, ono što se danima piše na mrežama, Jelena je demantovala.

- Piše se puno neistina i laži, ogroman protok surove energije, pozitivne i negativne.

"Kreće sa saradnjom sa novim ljudima"

- Ostaću pri tome da krećem sa novim timom producenata. Možda će zvučati surovo, ali svi su oni ljudi koje ja angažujem i koji su zamenjivi.

Kako je navela, mnogi su pomislili da su "veći" od nje, zbog čega su odmah odstranjeni. Foto: ATA images/A. Ahel

- Saradnici koji pomisle da su oni ja, da sam ja zapravo tu zbog njih. Ja sam ta koja prodaje priču, koja prodaje magiju. Ako ja kažem više NE, onda je više NE!

Otac mu nedavno preminuo

Zoran Birtašević prolazi kroz težak životni period. On je nedavno ostao bez oca, a tužnu vest podelio je sa svojim pratiocima na Instagramu, uz fotografiju svog tate i kratku poruku. Foto: Instagram printskrin/zoranbirtasevic

- Tata. 1960-2026 - napisao je pre pola meseca Zoran uz emotikon belog goluba.

A bili su kao nokat i meso - kako je Jelena Karleuša govorila o Birtaševiću

Zoran Birtašević je godinama važio za jedno od najbližih lica uz Jelenu Karleušu, kako kada je reč o njenoj karijeri, tako i kada su u pitanju brojni privatni i poslovni projekti. NJihova saradnja je trajala više od decenije, a tokom tog perioda izgradili su odnos koji je pevačica u više navrata opisivala kao mnogo više od profesionalnog.

Zoran je uz Karleušu bio tokom brojnih nastupa, putovanja, javnih događaja i velikih projekata. Kao njen menadžer, producent i PR učestvovao je u realizaciji brojnih ideja. Foto: ATA images/A. Ahel

NJihova bliskost bila je poznata i javnosti, budući da su društvene mreže tokom godina bile ispunjene zajedničkim fotografijama i snimcima. Karleuša je posebno emotivno govorila o Birtaševiću kada je prošle godine na Instagramu opisivala njihov odnos.

- Malo ko od nas ima tu sreću da upozna prijatelja za čitav život, prijatelja koji se žrtvuje i bori za nas kao otac, brat… Prijatelja u dobru, a najviše u zlu. Imala sam tu sreću, upoznala sam čoveka koji mi je postao najveći oslonac, podrška, saobrac, i brat - napisala je Jelena prošle godine na svom Instagramu, govoreći o Birtaševiću. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Tada je Karleuša istakla i koliko joj je njegova podrška značila u trenucima kada se suočavala sa različitim pritiscima i problemima.

- Čoveka koji je postao moj najverniji saradnik u ovoj zemlji u kojoj doživljavam samo sputavanje, nerazumevanje, napade i medijski linč. Niko se za mene nije borio, sem moje majke i moje tetke, kao Zoki.

(Nportal/Kurir)

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