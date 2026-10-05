Ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića,  Atina Tošić započinje novo životno poglavlje u Italiji, gde je nedavno upisala studije modnog menadžmenta, a već je obezbedila i luksuzni stan u jednoj od najprestižnijih četvrti u Milanu.

Prema rečima dobro obaveštenog izvora, mesečna kirija za stan iznosi oko 5.000 evra, što dodatno govori o standardu života koji će Atina imati tokom studija.

"Stan je u jednoj od najtraženijih zona u Milanu. Bezbednost, blizina fakulteta i kompletna infrastruktura bili su ključni. Jelena je želela da Atina ima najbolje moguće uslove, jer je u pitanju važan period njenog života i obrazovanja", navodi izvor.

Foto: Fejsbuk printskrin/Jelena Karleuša

 

Atina je, kako se dalje saznaje, prethodno pohađala internacionalnu školu, gde je stekla vrhunsko obrazovanje i perfektno usavršila engleski jezik, što joj je znatno olakšalo upis na prestižne studije u inostranstvu.

"Ona je od malih nogu bila okrenuta jezicima i obrazovanju. Završila je internacionalnu školu, gde je engleski govorila kao maternji jezik, što joj je otvorilo mnoga vrata kada su u pitanju studije u inostranstvu".

Foto: Instagram printskrin/atinatossic

 

Školarina za trogodišnje studije na ovom univerzitetu iznosi oko 90.000 evra, što dodatno potvrđuje da je reč o jednoj od najprestižnijih obrazovnih institucija u Evropi.

“To jeste ozbiljna investicija, ali porodica na to gleda kao na ulaganje u Atininu budućnost. Ona je već pokazala interesovanje za modu i dizajn, i svi veruju da je Milano idealno mesto da razvije svoj potencijal", zaključuje izvor.

(Informer)

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