Legendarna pevačica narodne muzike Lepa Lukić napisala je testament i donela zvaničnu odluku o raspodeli svoje celokupne imovine. Pevačica je odlučila da kompletno bogatstvo, koje obuhvata dva stana, kuću, restoran i ušteđevinu, ostavi svom bratancu Radisavu.

Foto: D. Milovanović

Međutim, kako je Lepa Lukić istakla, postoji jedan poseban i strog uslov koji njen naslednik mora ispuniti kako bi dobio nasledstvo.

Lepa Lukić porodična kuća

- Napisala sam testament u kom sam navela da moj bratanac mora da brine o mački, ako ja odem pre nje. Radisav treba da čuva Mazu, da je pazi i mazi i naslediće sve što sam stekla tokom života. To sve stoji u dokumentu koji čuva moj advokat - izjavila je Lepa tada za Informer.

Pevačica i njena ljubimica Maza žive zajedno od 2011. godine, a Lepa ne krije koliko je emotivno vezana za nju, ističući da se o njoj brine kao o detetu.

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- Ona je čudo od mačke, ja je doživljavam kako svoje dete. Zato sam morala da je zbrinem i da znam da će biti dobro kada ja odem na onaj svet. Od 2011. nas dve živimo zajedno kao majka i ćerka. Mnogo je pametna, ma pametnija je od mene! Ona se nikad nije pela na sto dok ja jedem, kao što to rade druge mačke. Ima svoje granule i kada kaže: "Mjauuu", ja je pitam: "Sine, reci mi šta hoćeš, kaži majci šta želiš?" Odemo zajedno do mesta gde stoji njena posuda za hranu i ja joj sipam granule da jede. Kada se nakrka, odemo u spavaću sobu, ja ugasim svetlo, a ona se popne na krevet i čeka me da zajedno spavamo. Da živim sama, ja bih odlepila! Uz Mazu nikada nisam sama - ispričala je pevačica detalje njihovog suživota.

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