Aleksandra Radović godinama važi za jednu od umetnica koje svoj privatni život čuvaju daleko od očiju javnosti, a posebno mesto u njenom životu zauzima vera. Pevačica često posećuje manastire, a kada crkveni kalendar to nalaže, posti i trudi se da svoju veru živi u skladu sa sopstvenim uverenjima. O ovoj temi retko govori javno, zbog čega je pažnju privuklo njeno nedavno gostovanje u jednoj emisiji, gde je otvoreno govorila o veri, duhovnosti i tome koliko joj ona znači u životu.

Foto: ATA images/R. Z.

Gostujući u podkastu "Život u veri", pevačica je govorila i o predrasudama sa kojima se verujući ljudi susreću, ali i o dve potpuno različite slike koje se često vezuju za odlazak u crkvu.

- Ideš u crkvu, zatucan si, ne znam ni ja šta ljudi zamišljaju ko ide u crkvu, ili druga krajnost: "Jao, ide u crkvu, sva prepodobna, ona je jedina ispravna, mi smo svi neispravni". Pa dragi čoveče, mi idemo zato što smo nikakvi. Ja sam grešnija pet stotina puta od tebe, misle da sam neka čistunica, taman posla, sve suprotno - ispričala je Aleksandra. Foto: ATA images/A. Ahel

Pevačica je potom objasnila zbog čega je za nju odlazak u hram važan.

- Idem u crkvu jer mi je tamo pomoć, tamo mi je bolnica, lekar, tamo mi je hitna, čoveče. Kad si u problemu - trči tamo! - poručila je Aleksandra.

NJene reči izazvale su brojne reakcije na društvenim mrežama, gde je snimak iz emisije počeo da se deli, a mnogi su posebno komentarisali njenu otvorenost i način na koji je govorila o sopstvenim slabostima i veri.

(Kurir)

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