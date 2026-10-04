Nakon njegove smrti ostale su njegove pesme, ali i nekretnine koje je stekao za života.

Split

Ekipa Kurira boravila je jednom prilikom u Splitu i posetila je kraj u kom je nekad Dragojević živeo.

Foto: ATA images/Z. M.

 

 

Stan se nalazi u samom centru Splita, a kad su došli do zgrade i prišli interfonu, videli su da na pločici stoji prezime Dragojević i ime firme "Kavala d.o.o." Nakon što su ukucali naziv firme i adresu lokacije na kojoj smo bili, na zvaničnom sajtu su videli da je biznis ugašen.

Biznis ugašen, stan podeljen na dva dela

Kako dalje piše, ova firma, u okviru koje je poslovala i prodavnica, bavila se prodajom mešovite robe. Porodični biznis porodice Dragojević očigledno je propao, a to nam je potvrdila i žena koja je izlazila iz zgrade u trenutku kad smo mi bili ispred.

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- Taj stan je bio i kao neka firma, ali to ne posluje neko vreme. Koliko znam oni su od jednog napravili dva stana, pa u jednom živi Vesna, njegova žena, a drugi je firma. Ali nju baš nismo skoro videli. Leto je, možda je negde na nekoj njihovoj drugoj lokaciji. Ovde vam živi i Doris Dragović sa suprugom. NJu povremeno i vidimo, porodicu Dragojevića nismo skoro. Imaju oni još nekretnina i po Splitu i dalje po Hrvatskoj, a mnoge izdaju - rekla je tada stanarka iz zgrade.

 

Foto: ATA images/Z. M.

 

 

Sin zarađuje milione

Međutim, ovo je samo jedan od biznisa poznate porodice. Oliverov sin Davor Dragojević u prelepoj Prižbi u Blatu na Korčuli, prvi red do mora, izgradio je luksuzno carstvo za odmor, vilu s bazenom, koju iznajmljuje bogatim turistima.

Nekretninu je uspeo da uredi u vreme kad se Oliver borio s teškom bolešću i ležao u splitskoj bolnici, krajem leta 2018. godine. Oliver nije dočekao da uživa u toj lepoti, a vila "Karmen" je samo mesec dana nakon što je preminuo otvorila svoja vrata i predstavljena je u Slobodnoj Dalmaciji kao vrhunska nekretnina. Naravno, tada u članku nije otkriveno da se radi o vili s bazenom njegovog sina Davora.

Na početku karijere nije bilo med i mleko

Nakon Oliverove smrti ostalo je bogatstvo kojim raspolaže njegova porodica, međutim, to nije tako bilo i ranije.

Kako je udovica pokojnog pevača Vesna jednom govorila za medije, na samom početku njihove ljubavi ona ga je izdržavala, a živeli su i s njegovom porodicom od njene plate medicinske sestre. U sopstveni stan su se uselili tek 1982. godine.

Foto: Jutjub printskrin/Oslobođenje

 

 

Vesna je otkrila kako je Oliver znao da je zove u dva ujutro, nakon koncerata. Priznala je da je ona bila ta koja je izdržavala pevača tokom tih početnih godina.

- On je bio sponzoruša, ja sam ga izdržavala, moji su digli kredite da uredimo stan. Kad smo se venčali, nas jedanaestoro je živelo osam godina u istom stanu! Ujutro se svi razbeže, ostanemo svekrva i ja. A svekrva je imala godina kao ja sad. Ali ona je meni, po mom doživljaju, bila toliko stara da sam svaki dan očekivala da će umreti. Ona bi govorila: "Ajme ovo, ajme ono, ja ću umreti." Mi smo imale sjajan odnos, svi su se čudili - rekla je Vesna tom prilikom.

(Kurir)

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