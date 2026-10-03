Dubravka Mijatović važi za glumicu koja je obeležila celu jednu generaciju. Talentom, šarmom i lepotom nikoga nije ostavljala ravnodušnim, a tako je i decenijama kasnije. Ipak, retko je viđamo u javnosti, a ogroman šok izazvala je kada je napustila seriju "Srećni ljudi" koja je i danas ekstremno popularna.

Foto: Jutjub printskrin/ RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal

Mijatovićeva je priznala da nikada nije volela glamur i javna pojavljivanja što je jedan od razloga zbog čega je gotovo nikad ne vidimo na crvenom tepihu, a još je ređe gošća televizijskih emisija:

- Radila sam na tome da me nema na crvenom tepihu. Za ove 23 godine možda sam se pojavila još tri puta. Sasvim mi je dovoljno - rekla je glumica. Foto: ATA images/A. Ahel

Kako je objasnila ogromnu popularnost stekla je veoma mlada, ali nije želela da je eskploatiše već da se posveti isključivo glumi. U trenutku ogromne popularnosti napustila je i seriju "Srećni ljudi" i svoju neprikosnovenu ulogu Đorđine Golubović. Foto: ATA images/A. Ahel

- Ušla sam na velika vrata, a celog života sam se trudila da to mimo toga, ne nizvodno, nego uzvodno, sve odbacim i da idem unazad nekim svojim putem. Mogla sam da ostanem samo na tome, da to iskoristim, unovčim i da guram formulu uspeha koja mi je išla lako. Apsolutno sam mogla da snimam reklame i prihvatam razne ponude, ali ja sam sve to gurnula jer sam htela da se bavim ovim poslom dugo. Bilo mi je neukusno da se slikam za editorijale našminkana i budem na crvenom tepihu, posebno u vremenu u kom živimo, tih nesrećnih devedesetih. Taj imidž buntovnice sam i potvrdila; napustila sam seriju "Srećni ljudi" bez problema jer sam želela da budem dosledna. Ja to ne volim, ja želim samo da se bavim svojim poslom - rekla je u emisiji "TV lica... kao sav normalan svet".

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