Zoran Marjanović, tekstopisac kome se ponovo sudi u slučaju ubistva njegove supruge, pevačice Jelene Marjanović, noćas je, doživeo ozbiljan napad, nakon kojeg je hitno prevezen u Urgentni centar.

Kako je za "Kurir" ispričao uznemireni Marjanović, zadobio je udarce u predelu glave i tela, a lekari su, prema informacijama, konstatovali kontuziju mozga i on je zadržan na bolničkom lečenju. Foto: TV Pink printskrin

Sve je jasno

Incident je ostavio ozbiljne posledice na njega. Vidno potresen, Marjanović je u kratkom razgovoru govorio o strahu, osećaju da je obeležen, ali i problemima koji su ga, kako tvrdi, pratili poslednjih godina. Foto: I. Marinković

- Ja sam obeležen, ja sam prodao kuću, zbog svega... Namestili su me u stanu na Karaburmi - bilo je sve što je uznemireni Zoran rekao.

Prema njegovim rečima, napad je bio iznenadan, a udarci su mu zadati u predelu glave i tela. Nakon svega, morao je da potraži lekarsku pomoć i zadržan zbog kontuzije glave. Foto: TV Pink printskrin

Marjanović se poslednjih godina nalazi pod posebnom pažnjom javnosti zbog sudskog postupka koji se vodi protiv njega povodom ubistva njegove supruge Jelene. NJegov život je od tada u velikoj meri obeležen sudskim procesima, medijskim interesovanjem i brojnim kontroverzama koje su pratile ovaj slučaj.

Napali ga sa svih strana

Sada je, kako tvrdi, na sve to došao i fizički napad.On tvrdi i da je zbog svega što mu se događalo bio prinuđen da proda kuću, dok je posebno pomenuo stan na Karaburmi, navodeći da mu je tamo, kako kaže, "sve bilo namešteno". Foto: I. Marinković

Marjanović se sada oporavlja od povreda, dok će istraga, ukoliko bude pokrenuta, morati da utvrdi šta je prethodilo incidentu, ko je odgovoran i da li je napad bio slučajan sukob ili je imao neki drugi povod.

Za čoveka koji se već godinama nalazi pod ogromnim pritiskom javnosti i pravosudnih postupaka, novi događaj predstavlja još jedan težak udarac.

Incident se dogodio u stanu prijatelja

Zoran Marjanović pretučen je noćas, a kako piše "Blic", on je slučaj prijavio policiji. Naime, kako dalje saznajemo, Zoran Marijanović posvađao se sa prijateljem, nakon čega je došlo do tuče.

Kako navode, Zorana Marjanovića je prijatelj udarao više puta pištoljem u glavu, a sve se dogodilo noćas oko tri sata. Foto: Milan Maričić/ATA images

Zoran Marjanović je, pored toga, u policiji ispričao i to da su on i njegov prijatelj bili zajedno u stanu na Paliluli, nakon čega je došlo do incidenta.

Zoran je nakon tuče dobio teške telesne povrde u vidu nagnječenja mozga.

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