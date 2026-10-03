Milomir Marić je poznati srpski novinar, urednik i televizijski voditelj, koji je postao jedna od najuticajnijih ličnosti u medijskom svetu Srbije.

Osim toga, slovi za jedne od najčitanijih ljudi na našim prostorima, a njegovo znanje o svim temama impresionira.

Svojim provokacijama i sarkazmom mnoge nervira, ali su brojniji oni koji obožavaju da prate njegov rad. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kako godinama živi u Beogradu, te se često može videti u gradskom prevozu, gotovo je ostalo nepoznato koje je, zapravo, njegovo rodno mesto.

Naime, Marić je rođen 7. januara 1956. godine u Gornjem Milanovcu. U rodnom mestu je završio osnovnu i srednju školu, a potom studije novinarstva na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Tokom studija, pokazao je izuzetan talenat za istraživačko novinarstvo i pisanje, što mu je omogućilo da brzo napreduje u svojoj karijeri.

Marić je svoj prvi angažman imao u magazinu "Duga", gde je radio kao novinar i urednik. NJegove reportaže i intervjui s kontroverznim i poznatim ličnostima brzo su privukli pažnju javnosti. NJegov stil je bio prepoznatljiv po direktnosti i sposobnosti da izvuče interesantne informacije od svojih sagovornika.

Jedan od najvažnijih trenutaka u Marićevoj karijeri bilo je osnivanje magazina "Profil", gde je bio glavni urednik. Magazin je bio poznat po istraživačkom novinarstvu i ekskluzivnim pričama koje su često bile na granici provokacije. Foto: ATA images/A. Ahel

Pored štampanih medija, Milomir Marić je postao poznat i kao televizijski voditelj. NJegova emisija "Ćirilica", koja se emituje na TV Happy, postala je jedna od najgledanijih i najkontroverznijih emisija u Srbiji. U "Ćirilici" je Marić intervjuisao mnoge istaknute ličnosti iz politike, kulture, sporta i estrade, često otvarajući teme koje drugi mediji izbegavaju.

Svoj privatni život uspešno već decenijama čuva samo za sebe, a njegov brak sa književnicom Vesnom Radusinović, oduševljava mnoge. Posebno je Marićev odnos sa njenim sinom iz prvog braka vredan divljenja, od prvog dana kako je otpočeo romansu sa ovom damom posmatra ga kao svoje dete. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Uloga glumca i scenariste

Marić je scenarista i režiser dokumentarno igrane serije Lepi i mrtvi iz 2012. godine. U seriji od 15 epizoda je prikazana sudbina Beograđana Stevice Markovića i Miška Miloševića, koji su krenuli da osvoje Zapad, a završili tragično. U seriji po prvi put svi njihovi prijatelji govore šta im se dogodilo i ko ih je likvidirao.

Takoše, u svojstvu specijalnog gosta, pojavio u trećoj epizodi televizijske serije Srećni ljudi. Scena se odvija na izložbi Đorđa Đorđevića Đorđina, kog je tumačio legendarni Milenko Zablaćanski.

(Stil)

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