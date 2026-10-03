Pevač narodne muzike Mitar Mirić oglasio se na svom Instagram profilu i saopštio publici da je prevaren, te da se njegov planirani nastup u Austriji neće održati zbog velikog propusta organizatora. Mitar Mirić je trebalo da održi koncert u Salcburgu, ali je pred sam događaj doneta odluka o otkazivanju.

Mitar je rešio da se lično obrati fanovima i objasni šta se tačno dogodilo kako ne bi bilo nesporazuma. Foto: ATA images/Antonio Ahel

Kako je folker istakao, do otkazivanja nastupa nije došlo njegovom krivicom, već zbog neispunjenih obaveza i dokumentacije sa strane kluba i organizatora.

- Dragi moji fanovi u Salcburgu i okolini koji ste planirali doći na moj nastup večeras, obaveštavam vas da se nastup neće održati zbog propusta organizatora i nesređene dozvole za održavanje nastupa - napisao je Mirić.

Foto: Instagram printskrin/mitarmiricofficial

Pevač preuzeo stvar u svoje ruke

Ono što je posebno iznerviralo pevača jeste činjenica da se iz samog kluba nisu javno oglasili niti obavestili posetioce da od gostovanja nema ništa. Zbog toga je Mirić rešio da direktno obavesti svoju publiku.

- Iako iz samog kluba još nisu javno objavili da se nastup neće održati... Ovim putem se ja oglašavam da istog neće biti te se nadam najskorijem susretu uz bolju organizaciju u što skorijem vremenu. Vaš Mitar Mirić - poručio je pevač na društvenim mrežama. Foto: ATA images/G. G.

Lice zategao do neprepoznatljivosti

Poznati folk pevač Mitar Mirić gostovao je nedavno u vikend jutarnjem programu "Jutro s dušom" kod voditeljke Jovane Jeremić, gde je svojim dolaskom i pesmom izazvao pravu pometnju u studiju.

Osim Jovaninog dekoltea, veliku pažnju privukao je i sam izgled Mitra Mirića. U javnosti se, naime, u poslednje vreme naširoko spekulisalo o tome da se pevač podvrgao određenim estetskim korekcijama na svom licu. Na ovu temu još uvek nije govorio.

(Blic)

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