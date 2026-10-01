Robert De Niro (83) je američki glumac, reditelj i producent, dobitnik brojnih filmskih nagrada, među kojima su i Oskari. Ulaže i u nekretnine, a već nekoliko godina suvlasnik je lanca hotela. Glumac je više puta isticao da mu fizička aktivnost pomaže da nastavi da radi intenzivnim tempom.

Čuveni glumac vežba od tri do šest puta nedeljno. NJegovi treninzi obuhvataju vežbe snage, kardio trening i istezanje, kao i vežbe namenjene sprečavanju povreda. Foto: Michael loccisano / Getty images / Profimedia

"Za mene je ključ vežbanja doslednost", rekao je u intervjuu za BBC Radio.

Pažnju posvećuje i ishrani. Bira jednostavne, hranljive obroke, a izbegava prerađenu hranu i previše šećera. Najčešće jede svežu ribu, kuvano povrće, integralni pirinač i proizvode od celog zrna. Svoj pristup hrani opisao je ovako:

"Nema potrebe komplikovati. Važno je hraniti telo tako da može dobro da funkcioniše".

Pripreme za filmske uloge tokom godina uticale su na njegovu telesnu težinu i zdravlje. Za ulogu DŽejka La Mote u filmu "Razjareni bik" ugojio se više od 25 kilograma, koje je kasnije izgubio. Tokom snimanja filma "Ubistva pod cvetnim mesecom" 2021. godine ozbiljno je povredio mišić natkolenice. Bol je opisao kao "nezamisliv", ali je rekao da je povreda "pod kontrolom" i da nije značajno uticala na snimanje.

Rak je otkriven rano

Glumcu je 2003. godine dijagnostikovan rak prostate. Bolest je otkrivena tokom rutinskih pregleda, kada je imao 60 godina. To je jedan od najčešćih karcinoma kod muškaraca. Rak je otkriven zahvaljujući PSA testu, koji meri nivo antigena specifičnog za prostatu (PSA) u krvi. Pošto je bolest ustanovljena rano, prognoze su bile veoma dobre. Foto: Profimedia

"Lekari očekuju potpuni oporavak", rekao je tada glumčev agent.

Dodao je da se De Niro lečio u onkološkom centru Memorial Sloan Kettering u NJujorku, gde je primao hormonsku terapiju.

Sam glumac nije javno govorio o bolesti, ni u zvaničnom saopštenju ni na društvenim mrežama. Za razliku od pojedinih drugih poznatih ličnosti, ovu temu nije uključio u svoj javni ili humanitarni rad.

(Mondo)

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