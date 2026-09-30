Radiša Trajković Đani zabrinuo je javnost priznanjem da je njegova supruga Slađa trenutno u bolnici na ispitivanjima. On je otkrio detalje njenog zdravstvenog stanja.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Slađa je i dalje u bolnici, daće Bog da bude dobro. Ima problem sa gvožđem i hemoglobin joj je bio loš. Već četiri dana je na VMA, gubi dosta krvi. Sutra treba creva da ispitaju, nadamo se da će sve biti okej. Ona nema bubreg, ima dva stenta... Valjda će sve biti okej. Svakog dana smo uz nju, bolnicu nikome ne bih želeo - rekao je folker.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Đani je potom dodao da je i sam zbog svojih tegoba smanjio nastupe.

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- Malo sam smanjio svadbe, ali petak subota nastupam klasika. Nisam radio na Šabačkom vašaru, nešto su najavljivali, ali ja tih dana uopšte nisam bio u zemlji. Ja sam počeo na vašarima, ja to volim, zadnjih 10 godina radim vašare. Ranije je bio najbolji bakšiš tamo, sada je malo stanjilo, ali ne žalim se. Trudim se da poštujem šta mi je rekao doktor. Smanjio sam alkohol, nazdravim na nastupu sa prijateljima, privatno ne pijem - zaključio je pevač na kraju.

(Mondo)

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