Nova programska šema na televiziji Pink donela je osveženja i preraspodelu voditeljskih uloga u jutarnjem programu. Dok gledaoci tokom radnih dana prate Gordanu Uzelac, a vikend je rezervisan za Jovanu Jeremić, u javnosti se podigla prašina oko angažmana voditelja Predraga Sarape.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Jovana Jeremić je u emisiji "Minsko polje sa Sanjom" otvoreno govorila o promenama u radnom ritmu i otkrila da je donela odluku da smanji intenzitet rada na televiziji.

Kako je istakla, na sastanku kojem je prisustvovalo dvadeset ljudi, jasno je postavila granice i saopštila da više ne želi da vodi program petkom, pa je taj termin vratila kolegi Predragu Sarapi. Foto: TV Pink printskrin

Voditeljka je objasnila da su subota i nedelja njeni radni dani, dok petak više ne želi da radi jer joj je prioritet posvećenost porodici i ćerki Lei.

"Ako ne ispunjavam uslove realno je da dobijem otkaz"

Pored promena u voditeljskom timu, u medijima su se pominjale i restrikcije i otkazi koje je ranije najavljivao vlasnik televizije Željko Mitrović. Povodom ovih navoda ranije je govorio i Predrag Sarapa, otkrivši da li je bio zabrinut za svoju poziciju u kompaniji.

- Nisam razmišljao o tome, ako ne valjam, realno je da dobijem otkaz. Ako ne ispunjavam neke zahteve, uslove, šta je tu problem? Zavisi šta su zahtevi poslodavca. Svaki poslodavac ima želju za nečim ovakvim ili onakvim, pa svakog trenutka može da kaže: “Ovo više ne ide, aj ćao.” To čovek treba da razume. Ne kao ove naše neke druge kolege što kukaju jer im je neko poslodavac. Ne možemo da kukamo ako je to odluka. Poslodavac je poslodavac - rekao je on ranije. Foto: TV Pink printskrin

Voditelj je naglasio da nije razmišljao o otkazu, istakavši da je prirodno da poslodavac postavlja zahteve i donosi odluke u skladu sa svojim procenama, te da profesionalci ne treba da se žale kada dođe do takvih izmena.

(Blic)

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