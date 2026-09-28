Slavko Perović ostaće poznat po izvođenju meksičkih pesama, koje su šezdesetih godina bile veoma popularne u Jugoslaviji. Među njegovim najpoznatijim hitovima izdvajaju se "Mama Huanita", "Pesma majci", "Ja prodajem crne oči", "Jedan dan života" i "Ja pijem čašu gorkih suza". NJegove ploče izdate za diskografsku kuću "Jugoton" prodate su u milionskom tiražu, a pesme su ostale deo muzičke arhive i podsećanje na vreme kada su meksički melosi osvajali publiku širom Jugoslavije.

Odrastao je uz operu i koncerte, a među njegovim ranim muzičkim iskustvima bilo je i pevanje u Kulturno-umetničkom društvu "Ivo Lola Ribar". Nastupao je na festivalima u Splitu, Opatiji i na "Beogradskom proleću", kao i u brojnim muzičkim televizijskim emisijama. Foto: Jutjub printskrin/RTS Zabava

Perović je bio i jedan od pionira Televizije Beograd, koja je počela sa radom 1958. godine. Već 1962. godine sa svojim triom nastupao je u emisiji "Sredom u šest", koju je vodila poznata glumica Beba Lončar. Za potrebe Televizije Beograd, pod uredništvom Boška Pantića, snimio je mnogobrojne muzičke emisije na temu Beograda i srpske istorije. U tim emisijama izvodio je stare srpske zapise, kao i kompozicije poznatih kompozitora Kornelija Stankovića, Isidora Bajića, Topalovića i drugih. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Slavko Perović je otac poznate srpske novinarke, filmske kritičarke i glavne i odgovorne urednice redakcije Zabavnog programa Radio-televizije Srbije, Sandre Perović.

(Republika)

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