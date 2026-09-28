Slavko Perović ostaće poznat po izvođenju meksičkih pesama, koje su šezdesetih godina bile veoma popularne u Jugoslaviji. Među njegovim najpoznatijim hitovima izdvajaju se "Mama Huanita", "Pesma majci", "Ja prodajem crne oči", "Jedan dan života" i "Ja pijem čašu gorkih suza". NJegove ploče izdate za diskografsku kuću "Jugoton" prodate su u milionskom tiražu, a pesme su ostale deo muzičke arhive i podsećanje na vreme kada su meksički melosi osvajali publiku širom Jugoslavije.

Odrastao je uz operu i koncerte, a među njegovim ranim muzičkim iskustvima bilo je i pevanje u Kulturno-umetničkom društvu "Ivo Lola Ribar". Nastupao je na festivalima u Splitu, Opatiji i na "Beogradskom proleću", kao i u brojnim muzičkim televizijskim emisijama.

Foto: Jutjub printskrin/RTS Zabava

 

Perović je bio i jedan od pionira Televizije Beograd, koja je počela sa radom 1958. godine. Već 1962. godine sa svojim triom nastupao je u emisiji "Sredom u šest", koju je vodila poznata glumica Beba Lončar. Za potrebe Televizije Beograd, pod uredništvom Boška Pantića, snimio je mnogobrojne muzičke emisije na temu Beograda i srpske istorije. U tim emisijama izvodio je stare srpske zapise, kao i kompozicije poznatih kompozitora Kornelija Stankovića, Isidora Bajića, Topalovića i drugih.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

Slavko Perović je otac poznate srpske novinarke, filmske kritičarke i glavne i odgovorne urednice redakcije Zabavnog programa Radio-televizije Srbije, Sandre Perović.

(Republika)

Pročitajte još

Spakovale kofere: Jelena Karleuša i ćerke odlaze iz Srbije

Spakovale kofere: Jelena Karleuša i ćerke odlaze iz Srbije

13:22

"Teško mi je da se rastanemo" Žika doneo neočekivanu odluku

"Teško mi je da se rastanemo" Žika doneo neočekivanu odluku

12:30

Otkrio porodičnu tajnu: Ova pevačica je baba Darku Laziću

Otkrio porodičnu tajnu: Ova pevačica je baba Darku Laziću

11:28

Velika promena na "Pinku": Ovo je nova voditeljka Jutarnjeg

Velika promena na "Pinku": Ovo je nova voditeljka Jutarnjeg

10:57

Srbin u Londonu prebio Britanca: „pobegli smo od rata, ’92 smo stigli u Čačak“
Sport

Srbin u Londonu prebio Britanca: „pobegli smo od rata, ’92 smo stigli u Čačak“

JOKIĆ TRLJA RUKE! Denver dovodi pojačanje Srbinu
Sport

JOKIĆ TRLJA RUKE! Denver dovodi pojačanje Srbinu

BONUS VIDEO:

#VIP #Sandra Perović #novinarka Sandra Perović #Sandra Perović otac #Slavko Perović #pevač Slavko Perović #preminuo Slavko Perović #umro Slavko Perović
Komentari 0
МУК УСРЕД КИЈЕВА: Убијен украјински командант - Руски дрон га нашао и хируршки прецизно елиминисао

MUK USRED KIJEVA: Ubijen ukrajinski komandant - Ruski dron ga našao i hirurški precizno eliminisao